Buongiorno amici di LiveGP e benvenuti alla cronaca live del Gran Premio del Belgio, dodicesimo atto del Mondiale F1. Tutto è pronto per un nuovo capitolo della lotta per la leadership della classifica tra l’olandese Max Verstappen ed il britannico Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo della Mercedes si prepara gestire il proprio gap in classifica sull’alfiere della Red Bull, pronto a rifarsi dopo i fatti di Silverstone e Budapest.

Occhi puntati sulle due Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz sfidano le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo per il terzo posto nella classifica costruttori. Le due squadre sono a pari punti prima la trasferta di Spa-Francorchamps, la prima di tre competizioni consecutive.

Appuntamento alle 14.45 per la cronaca live del GP del Belgio.

Luca Pellegrini

