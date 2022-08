Finito il periodo di riposo estivo, è tempo per i piloti di Formula Uno di affrontare uno dei circuiti più iconici di tutto il calendario, quello di Spa-Francorchamps, che è pronto ad ospitare il Gran Premio del Belgio. La pista, situata tra le colline e i boschi delle Ardenne, è la più lunga di tutto il Mondiale, con i suoi 7004 metri, e sicuramente una delle più impegnative.

Insieme a Monza, Spa-Francorchamps rappresenta uno degli appuntamenti in cui i team cercano un assetto aerodinamico più scarico possibile, a causa dei lunghi rettifili che caratterizzano il layout della pista belga, ridisegnata nel 1979. Una vera e propria sfida per piloti e vetture, tanto da essere considerata l’università dell’automobilismo.

La prima edizione valida per il Mondiale si corse a Spa nel 1950 e fu vinta da Juan Manuel Fangio su Alfa Romeo. Negli anni ’70, per consentire i lavori sul tracciato, il GP del Belgio si spostò prima a Nivelles e poi a Zolder, dove nel 1982 in qualifica trovò la morte il canadese Gilles Villeneuve, dopo essere decollato (in seguito ad un contatto con la March di Jochen Mass) e sbalzato fuori dall’abitacolo della sua Ferrari. Dal 1985 Spa è tornata presenza fissa in calendario, saltando solo le edizioni del 2003 (per problemi di sponsor) e del 2006 (per i lavori di ammodernamento nel settore tra Blanchimont e la chicane Bus Stop).

Da ricordare l’edizione 2021, fortemente influenzata dal maltempo, con le vetture a percorrere solo pochi giri alle spalle della Safety Car. Dopo i lavori effettuati lo scorso inverno, il layout della pista non è cambiato, ma è stata aggiunta la sabbia in diverse vie di fuga, tra cui la prima curva, rendendo così più complicata la gestione di gara.

Il tracciato

Il rettilineo di partenza del GP del Belgio è molto breve e al termine i piloti devono effettuare la prima violenta staccata in discesa per affrontare La Source, un secco tornante verso destra in discesa, spesso teatro di incidenti e duelli spettacolari. In uscita si scaricano tutte le marce per poi affrontare la Curva per eccellenza: Eau Rouge-Raidillon.

Si tratta di una velocissima chicane in ripida salita da affrontare a tutto gas a circa 315 km/h, per poi buttarsi senza un attimo di respiro sul lunghissimo rettilineo del Kemmel, prima zona DRS, con l’acceleratore in pieno per circa 30 secondi. Dai 325 km/h toccati in fondo al dritto, si frena fino ai 180 km/h necessari per affrontare la chicane di Les Combes, prima della secca curva 7 verso destra.

Qui comincia la discesa vertiginosa sui fianchi delle colline e subito ci si trova ad affrontare il lungo tornante verso destra di Rivage, in cui è fondamentale non perdere la corda. Curva 9 immette sul successivo rettifilo in discesa, che introduce ad un’altra curva “da pelo”. Si tratta di Pouhon, una doppia sinistra da 290 km/h, in cui il pilota deve combattere con la configurazione scarica delle ali sulla sua vettura.

I successivi curvoni di Fagnes introducono poi nell’ultima velocissima sezione del tracciato. Curva 14, la Stavelot, è una destrorsa da sesta marcia a 245 km/h, alla cui uscita è posta la fotocellula del secondo intertempo. Da qui è ancora il motore protagonista, sfruttato in pieno anche nel velocissimo curvone di Blanchimont, da affrontare verso sinistra a più di 320 km/h. L’ultima staccata è ancora violentissima: la Bus Stop, infatti, è una destra-sinistra da soli 115 km/h, prima di rituffarsi sul rettilineo di partenza e spalancare ancora il DRS.

ANNO DI COSTRUZIONE: 1921

LUNGHEZZA: 7.004 km

CURVE: 19

GIRI: 44

DISTANZA DI GARA: 308.052 km

Gli orari del GP del Belgio in TV e sul web

Venerdì 26 agosto

PL1: 14.00-15.00 diretta Sky Sport F1 HD

PL2: 17.00-18.00 diretta Sky Sport F1 HD

Sabato 27 agosto

PL3: 13.00-14.00 diretta Sky Sport F1 HD

Q: 16.00-17.00 diretta Sky Sport F1 HD/ Differita su TV8 dalle 18.30/ Cronaca web su Livegp.it

Domenica 28 agosto

Gran Premio: 15.00-17.00 diretta Sky Sport F1 HD/ Differita su TV8 dalle 18.30/ Cronaca web su Livegp.it

ORARI DIRETTE LIVEGP

Sabato 27 agosto

Diretta qualifiche dalle 15.45

Domenica 28 agosto

Diretta gara dalle 14.45

Nicola Saglia