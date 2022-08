Come di consuetudine il weekend del GP del Belgio di F1 si apre con la conferenza stampa dei piloti. Protagonisti di oggi: Zhou, Alonso, Leclerc, Magnussen, Hamilton, Alonso, Ricciardo, Perez, Latifi, Gasly e Vettel. Andiamo a vedere le loro dichiarazioni principali.

ZHOU

La conferenza piloti F1 si apre con le dichiarazioni di Zhou, al quale viene chiesto di fare il punto sulle vacanze e sull’andamento della stagione finora: “Le vacanze? Sono durate poco e sono tornato subito al lavoro. Sono ritornato a casa e poi sono rientrato in Inghilterra, mi sono divertito con la mia famiglia. Questa stagione sta andando meglio di quanto mi aspettassi a livello di velocità. Ovviamente ci sono anche cose che devo migliorare perché sono il pilota con più ritiri sulla griglia”.

ALONSO

Si prosegue con Fernando Alonso, al quale ovviamente non poteva mancare una domanda sul suo passaggio in Aston Martin: “Il mio passaggio in Aston Martin? Ho ricevuto questa opportunità subito dopo l’annuncio del ritiro di Vettel, ci siamo seduti ed abbiamo trovato subito un accordo. Penso che sia un progetto molto valido. Tante persone nuove e con talento sono entrate a far parte del team e sono felice di unire le forze con loro. Tra tutte le possibilità che avevo andare in Aston Martin credo sia stata la scelta migliore. Vedremo se troveremo un modo per essere al vertice già dal prossimo anno”.

LECLERC

E’ il turno di Charles Leclerc di rispondere alle domande dei giornalisti presenti per la conferenza piloti F1 del GP Belgio: “Avevo bisogno di ricaricare le batterie. Ci sono stati alti e bassi in questa prima parte di stagione e tante emozioni. Ma tante emozioni ovviamente portano anche stanchezza. Ho trascorso quindi queste vacanze con la mia famiglia e con gli amici nel migliore dei modi”.

Sul distacco da Verstappen nel Mondiale, il monegasco ha dichiarato: “Dobbiamo pensare una gara alla volta, cogliendo ogni possibilità. Credo ancora nel campionato anche se sarà difficile essendo una sfida molto complicata, ma lotteremo fino alla fine. Dobbiamo fare come Vettel nel 2013. Sicuramente è più facile a dirsi che a farsi ma ci proveremo. Spa è una pista speciale per me, avendo ottenuto qui la mia prima vittoria. Ho sempre amato questo circuito”.

MAGNUSSEN

Tocca adesso a Kevin Magnussen, il quale è ottimista sugli aggiornamenti portati da Haas: “Abbiamo portato dei nuovi aggiornamenti ed abbiamo visto che i dati sono correlati a quelli della galleria del vento. C’è del lavoro da fare però per sfruttare il nostro massimo potenziale”.

HAMILTON

La conferenza piloti del GP Belgio prosegue con le dichiarazioni di Lewis Hamilton, il quale fa il punto sulla sua recente vacanza in Africa: “Uno dei miei propositi per l’anno nuovo era di pianificare tutto in anticipo, quindi avevo già programmato tutto a Febbraio. Volevo visitare l’Africa più di qualsiasi altro posto. Ho ricevuto una magnifica accoglienza che mi ha riportato alla realtà. Vedere come le persone possono vivere con niente affrontando la vita quotidiana senza i confort che abbiamo noi ti segna”.

Hamilton prosegue parlando della tanto attesa prima vittoria stagionale: “Prima vittoria vicina? Siamo migliorati con costanza nelle ultime gare e la squadra ha fatto dei grandi passi avanti. La macchina sta migliorando. Le ultime gare ci hanno dato un iniezione di fiducia perché il gap sta diminuendo”.

RICCIARDO

Daniel Ricciardo apre il secondo gruppo di piloti nella conferenza del GP Belgio. Ovviamente non poteva mancare una domanda sul suo addio alla McLaren: “Non è il risultato che volevo quando sono arrivato nel tram, pensavo di fare meglio. Collettivamente ci siamo impegnati ma non abbiamo fatto le cose nel modo giusto. Troppi weekend sono stati una sofferenza, per questo ho preso questa decisione. Non è la sensazione migliore ma guardando indietro posso tenere la testa alta, per l’impegno che ho messo e per aver dato tutto me stesso”.

Riguardo il suo futuro Ricciardo ha dichiarato: “Amo ancora questo sport ed in questo periodo difficile non ho perso la fiducia. Certo, ho vissuto dei weekend duri, ma amo questo sport e voglio essere ancora competitivo. Se devo rimanere devo farlo con uno scopo e se avrò la giusta opportunità rimarrò in F1. Al momento non sono interessato ad un anno sabbatico perché voglio ancora correre nel Circus. Se non arriverà però un offerta sensata allora prenderò un periodo di riposo”.

PEREZ

Tocca a Sergio Perez, il quale ha vissuto una situazione simile a quella del collega australiano: “Anche io sono stato nella stessa situazione di Ricciardo, questa è la nostra vita e vogliamo restare in questo sport. E’ sempre bello però fare un passo indietro e godersi ogni momento. Daniel ha fatto una grande carriera e sono sicuro che troverà l’opportunità giusta. Per quanto riguarda Spa vogliamio essere competitivi e lottare per la vittoria. Sembra che possa piovere e questo vuol dire che ci saranno delle opportunità”.

LATIFI

E’ il turno di Nicholas Latifi, il quale spera nella pioggia: “Quando piove riusciamo ad andare più forte, speriamo ci siano delle opportunità perché questa è una delle mie piste preferite. Per quanto riguarda il mio futuro invece non ho ancora niente da annunciare”.

GASLY

Conferenza Piloti del GP Belgio di F1 che prosegue con Pierre Gasly, il quale dichiara: “Quest’anno è stato più difficile di quanto ci saremmo aspettati. Speriamo di lottare per le prime dieci posizioni ma dobbiamo fare tutto al meglio”.

VETTEL

La conferenza piloti del GP del Belgio si chiude con le dichiarazioni del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, il quale affronterà le ultime 9 gare della sua carriera in F1: “Preferisco sempre guardare avanti e senza pensare al passato. Ho ricevuto manifestazioni di affetto travolgenti e tanto sostegno. Mi viene difficile riflettere su tutti questi anni in F1 in un periodo così breve. In questo momento ho preferito godermi la pausa. Aver annunciato il ritiro è stata una liberazione per me e adesso guardo con grande voglia alle gare che mi rimangono.”

Julian D’Agata