Nel primo appuntamento del mondiale, in Bahrain, la Ferrari partirà in seconda fila con Leclerc in terza posizione e Sainz in quarta. Attimi di apprensione per Leclerc che perso dei pezzi della sua SF-23 in Q1 tanto da innescare una bandiera rossa.

Leclerc perde pezzi in Q1 e rinuncia al suo tentativo finale in Q3

Nei primi minuti della Q1, la Ferrari di Leclerc ha perso dei pezzi di carbonio, provenienti dalla paratia dell’ala anteriore destra e dal retrotreno. Il monegasco ha ripreso la via della pista e ha superato facilmente la prima tagliola di eliminazione, mentre il compagno faceva registrare buoni tempi. Quando è partita la Q2, Leclerc ha realizzato il miglior tempo per quella sessione per poi tornare ai box.

Nella Q3, Leclerc ha realizzato un giro senza sbavature, rimanendo a 103 millesimi da Verstappen. L’alfiere della Ferrari rinuncia però al suo ultimo tentativo per attacare la pole position e risparmia così un set di gomme fresche per la gara. Leclerc si accontenta della terza posizione con un distacco dal tempo migliore di Verstappen di 0.292″. Un discreto risultato per la Ferrari in Bahrain.

Leclerc ha detto: “Non c’era nessun problema nella macchina. Eravamo in lotta per la pole, non me lo aspettavo. Bella sorpresa. Siamo riusciti a trovare il passo per il giro di qualifica, il che è grandioso. Ma dobbiamo tenere in mente che invece sul passo gara siamo più indietro rispetto alla Red Bull. Pensiamo di essere in una posizione migliore partendo terzi con gomma nuova che secondi con la gomma usata. Siamo stati tutti molto vicini. Spero sarà così anche in gara. Aston Martin era veloce e anche la Mercedes sembrava molto veloce ad un certo punto. In gara sembriamo più deboli ora. Avere una gomma nuova ci aiuterà, ma non so quanto cambierà il quadro. Ma la direzione è quella giusta.”

Quarto posto senza infamia e senza lode per Sainz

Lo spagnolo della Ferrari termina la sua qualifica in quarta posizione, dopo i problemi avuti durante le prime prove libere. Nella prima Q1, lo spagnolo della Ferrari ha fermato il suo tempo in prima posizione con un tempo di 1:30.993 e montando delle gomme soft. In Q2 lo spagnolo non ha confermato la prima posizione, ma è scivolato in sesta piazza, montando sempre un set di gomme soft.

Lo spagnolo è rientrato in pista nella Q3 con un set di gomme soft, realizzando nel suo primo tentativo il quarto tempo. A differenza di Leclerc, lo spagnolo ha completato il suo secondo tentativo.

Alla fine della qualifica, Sainz ha dichiarato: “A poco a poco sto migliorando. Ieri non è stata una giornata pulita. Ho fatto progressi e il giro non è l’ideale o dove voglio essere, ma non è male. Per il resto mi sento a mio agio. Per come eravamo ieri è un passo avanti. Domani sarà il momento di soffrire perché la Ferrari degrada le gomme più delle rivali. La lotta sarà divertente, può succedere di tutto, sarà alla pari. Le Aston Martin e le Mercedes saranno molto forti. La Red Bull è un passo avanti”.

