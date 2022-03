Sul circuito del Bahrain è Charles Leclerc a conquistare la prima pole position della stagione 2022 con la sua Ferrari. Il monegasco precede il campione del mondo Verstappen e il compagno di squadra Sainz. Per Leclerc questa è la seconda pole position conquistata a Sakhir, dopo quella ottenuta nel 2019. In quella occasione, Leclerc perse la vittoria a causa di problemi alla power unit, che lo costrinsero ad accontentarsi del terzo posto.

SPLENDIDA POLE PER LECLERC

Una prestazione assolutamente di rilievo quella di Leclerc, che non ha lasciato scampo a Verstappen e Sainz, nonostante questi avessero fatto segnare crono migliori durante il primo tentativo. Il monegasco ha fatto registrare nel suo ultimo tentativo il tempo di 1’30.558, con il record nel settore centrale, quello in cui la Rossa è la migliore da ieri.

Alla fine della qualifica, Leclerc ha dichiarato: “Una bellissima sensazione. Gli ultimi due anni per la scuderia sono stati difficili. Avevamo delle speranze perché l’opportunità per tornare davanti era reale. Abbiamo lavorato bene come team per ritrovarci di nuovo nella posizione per poter lottare per il vertice.”

Leclerc ha parlato poi della sua qualifica: “Sono contento per oggi. La sessione è stata complicata, non ero totalmente contento della mia guida. Nonostante questo, sono riuscito a fare il giro giusto nel Q3. Domani partirò dalla pole, quindi sono molto contento.”

Parlando della gara di domani, Charles ha concluso: “Ora dobbiamo concludere il weekend con un acuto. Domani con le gomme non sarà facile, per via del caldo e dell’aumento di peso delle macchine. Bisogna mantenere la cautela; il passo c’è ma la gara è lunga, e tutto può accadere”.

SAINZ PARTE DIETRO VERSTAPPEN

Sainz ha terminato in terza posizione la sua qualifica dietro il campione del mondo Verstappen, bravo ad inserirsi in mezzo alle due Ferrari. Dopo i primi giri nella Q3, lo spagnolo è entrato per primo in pista per fare il suo ultimi tentativo, ma non è riuscito a migliorare la prestazione.

Sainz è riuscito a ottenere il suo miglior tempo solo nell’ultimo settore ed è rimasto a 0.129 dal suo compagno di squadra. Queste le dichiarazioni dello spagnolo al termina della qualifica: “Charles ha fatto meglio di me e ha estratto al massimo il potenziale della monoposto. Sono molto contento dei progressi che ho fatto nel weekend. Ero lontano, avevo fatto fatica a capire come guidare la macchina ed essere in lotta per la pole è stata una bella notizia per me.”

Per quanto riguarda la guida delle nuove monoposto, Sainz ha commentato: “ Ho dovuto recuperare passo dopo passo perché non comprendo ancora a pieno la macchina. Fatico a volte mentre guido e questo mi toglie un po’ di spazio per migliorare, ma ho lottato per la pole e non posso lamentarmi troppo. Charles ha tirato fuori l’ultimo decimo quando contava”.

INCOGNITA CALDO E GOMME PER LA GARA

Domani uno degli incognite maggiori che i piloti della Ferrari e delle altre scuderie dovranno affrontare sarà rappresentato dalle gomme. Il caldo e il peso maggiore delle monoposto potrebbero influenzare in maniera negativa il degrado delle gomme Pirelli, andando così a segnare in maniera pesante il risultato finale della gara.

Sarà compito dei piloti saper gestire le gomme con una monoposto che risulta ancora per molti sconosciuta sotto vari aspetti. Leclerc e Sainz, però, sembrano essere perfettamente a proprio agio sulla F1-75, e potranno certamente dire la loro per cercare la vittoria. Una prospettiva ritrovata per loro e per la casa di Maranello, che non vede il gradino più alto del podio ormai da più di due anni.

I buoni auspici ci sono tutti dunque; ora tocca a piloti e team tradurre la bella prestazione di oggi in una vittoria per iniziare nel migliore dei modi il 2022.

Chiara Zaffarano