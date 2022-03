Dopo la giornata di ieri, i piloti della Formula 1 sono pronti a tornare in pista per l’ultima sessione di prove libere. Verstappen e la Red Bull sembrano essere i favoriti per la pole position, ma vedremo se durante le FP3 Ferrari e, soprattutto, Mercedes riusciranno ad avvicinarsi o quantomeno ad impensierire l’olandese.

Nicola Saglia