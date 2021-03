Alla fine delle FP3 del GP del Bahrain, sembra essere Max Verstappen il grande favorito per la pole position! L’olandese della Red Bull ha effettuato una sessione a dir poco perfetta, ottenendo la miglior prestazione con 7 decimi di vantaggio su Hamilton. Molto serrata la lotta alle loro spalle.

Red Bull molto ben bilanciata

Dagli on board risulta evidente come la Red Bull sia la vettura più equilibrata di quelle in pista. Il tempo di 1:30.577 fatto registrare da Verstappen ne è la conferma. Sergio Perez non è riuscito a sfruttarla al meglio, terminando la sessione quinto, a 1.3 dal team mate. Il messicano potrà essere più incisivo in gara rispetto alla qualifica di oggi pomeriggio.

Secondo tempo per Lewis Hamilton, che ha tirato fuori la zampata del campione nella simulazione qualifica con gomme rosse. Sono sette i decimi di ritardo da Verstappen, mentre Valtteri Bottas ha chiuso quarto a mezzo secondo dal team mate.

Tra i due Mercedes, ha chiuso la sorpresa di giornata, Pierre Gasly con l’Alpha Tauri. Solo tredicesimo Yuki Tsunoda, che non ha sfruttato la gomma rossa finale. Altra sorpresa in positivo il settimo tempo di Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo, davanti a Ocon e Stroll.

Ferrari non simula la qualifica, in difficoltà Vettel e Alonso

Il sesto tempo finale di Carlos Sainz può essere soddisfacente per la Ferrari, anche se il ritardo da Verstappen si è attestato sugli 1.5 secondi. Undicesimo Leclerc, autore anche di un testacoda nelle fasi iniziali; il monegasco è sembrato soffrire di più il poco grip della pista rispetto al team mate.

Da sottolineare come entrambe le Ferrari non abbiano effettuato la simulazione qualifica con gomma rossa, privilegiando invece un approccio più accorto. Entrambi i tempi sono stati effettuati con il compound medio, che sarà probabilmente utilizzato in q2.

In difficoltà sono sembrati due ex campioni del mondo: Sebastian Vettel, al debutto con l’Aston Martin, e Fernando Alonso, al ritorno nel circus con l’Alpine. Entrambi i team sono sembrati lontani dalla forma migliore, ma i due veterani hanno perso terreno rispetto ai rispettivi team mate, entrambi in top ten.

Nelle retrovie, Mick Schumacher ha preceduto il compagno di squadra Mazepin, mentre fanalino di coda è la Williams di Nicholas Latifi. Il canadese, anche in questa stagione, sembra non avere il passo di Russell, più pimpante con la vettura inglese.

Appuntamento a oggi pomeriggio con le qualifiche, da vivere dal vivo insieme a LiveGP. Le condizioni saranno molto differenti; il buio farà abbassare le temperature di aria e asfalto, e potrebbero esserci delle sorprese.

Pos. Nr. Pilota Team Gap Tempo Giri 1 33 M. Verstappen Red Bull 1'30"577 11 2 44 L. Hamilton Mercedes +0"739 1'31"316 14 3 10 P. Gasly AlphaTauri +1"006 1'31"583 13 4 77 V. Bottas Mercedes +1"278 1'31"855 16 5 11 S. Perez Red Bull +1"331 1'31"908 11 6 55 C. Sainz Ferrari +1"531 1'32"108 16 7 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +1"647 1'32"224 15 8 31 E. Ocon Alpine +1"846 1'32"423 11 9 18 L. Stroll Aston Martin +1"854 1'32"431 13 10 3 D. Ricciardo McLaren +1"900 1'32"477 12 11 16 C. Leclerc Ferrari +1"905 1'32"482 17 12 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +1"923 1'32"500 11 13 22 Y. Tsunoda AlphaTauri +2"132 1'32"709 15 14 5 S. Vettel Aston Martin +2"178 1'32"755 15 15 14 F. Alonso Alpine +2"243 1'32"820 15 16 4 L. Norris McLaren +2"283 1'32"860 10 17 63 G. Russell Williams +2"746 1'33"323 14 18 47 M. Schumacher Haas +2"845 1'33"422 14 19 9 N. Mazepin Haas +3"045 1'33"622 14 20 6 N. Latifi Williams +3"382 1'33"959 16

Nicola Saglia