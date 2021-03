Dopo la migliore prestazione nella mattinata del Bahrain, Max Verstappen si è confermato anche nella sessione pomeridiana abbassando il limite imposto nelle FP1 e portandolo a 1:30.847. Dietro l’olandese della Red Bull, Lando Norris e Lewis Hamilton hanno completato la Top 3 davanti alla Ferrari di Carlos Sainz.

Come sempre ci sarà da attendere le qualifiche di domani, ma le prime due sessioni di prove libere hanno certificato un certo equilibrio nello schieramento con ben 15 vetture racchiuse in un secondo.

VERSTAPPEN AL TOP

Dopo aver primeggiato nei test e nella prima sessione di libere, Mad Max si è ripetuto anche nella notte di Sakhir, svettando su tutti al termine di una tiratissima ora in cui l’olandese è parso velocissimo anche nella simulazione sul passo gara.

SORPRESA MCLAREN, MERCEDES IN RIPRESA

Dietro la Red Bull la sorpresa di giornata è rappresentata da Lando Norris che con la sua McLaren, come nelle FP1, si è portato nelle primissime posizioni, candidandosi ad un ruolo da assoluto protagonista in vista delle qualifiche di domani, con un distacco contenuto a soli 95 centesimi dalla vetta.

In ripresa la Mercedes con Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo in carica non ha accusato particolari problemi nel corso della sessione, chiudendo a 0.235 da Verstappen e mostrando meno difficoltà rispetto ai test di due settimane proprio su questa pista.

BENE SAINZ, DIFFICOLTA’ PER PEREZ

A pochi millesimi da Hamilton c’è Carlos Sainz. Lo spagnolo, a differenza del compagno di squadra Leclerc, è sembrato a molto agio con la sua vettura man mano che le condizioni della pista mutavano, riuscendo a chiudere davanti ad un nervoso Valtteri Bottas. Per il finlandese tanti problemi e una vettura piuttosto difficile da guidare, come riportato dallo stesso pilota finlandese al proprio box in un team radio.

La Top 10 è chiusa dall’altra McLaren di Daniel Ricciardo (6°), dal rookie Yuki Tsunoda (7°), poi a seguire Lance Stroll (8°), Pierre Gasly (9°) e dalla Red Bull di Sergio Perez che paga più di mezzo secondo dal compagno di squadra.

DISASTRO ALONSO-VETTEL

Immediatamente fuori dalla Top 10 troviamo Esteban Ocon (11°) e Charles Leclerc. Ma se il pilota dell’Alpine può sorridere (davanti al più blasonato compagno Alonso), lo stesso non si può dire per il monegasco della Ferrari che per tutta la sessione è parso in netta difficoltà rispetto alla sessione mattutina sul giro veloce, riuscendo invece ad essere più efficace nel finale sul passo gara.

Disastrosa la sessione per i tre senatori della griglia, Fernando Alonso (14°), Sebastian Vettel (15°) e Kimi Raikkonen (16°), battuti dai rispettivi compagni di squadra e in fondo alla lista dei tempi, preceduti dal nostro Antonio Giovinazzi (13°).

MICK BATTE MAZEPIN

Nella platonica lotta del fondo schieramento a primeggiare è, ovviamente, George Russell (17°) che ha preceduto la Haas di Mick Schumacher, a sua volta davanti all’altra Williams di Nicholas Latifi (19°) e alla vettura gemella di Nikita Mazepin (20°).

LA LOTTA PER LA POLE

Il programma del primo appuntamento stagionale prosegue nella giornata di domani con le FP3, alle 13 italiane, che precederanno la qualifica che scatterà invece alle ore 16 e che potrete seguire con il nostro commento LIVE fruibile attraverso la pagina Facebook, il canale Youtube e Twich di LiveGP.it

Vincenzo Buonpane

