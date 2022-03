Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Il Mondiale di Formula 1 2022 è ufficialmente pronto per avere inizio, con la prima sessione di prove libere del GP Bahrain che apre il primo week-end stagionale sul tracciato di Sakhir. Seguite con la nostra cronaca live la prima ora a disposizione di team e piloti per prepararsi al meglio in vista della gara che scatterà Domenica alle ore 16:00 italiane.