A Baku – quarto appuntamento del Mondiale di F1 2023 – sta per scattare la prima delle sei Sprint Race previste per questa stagione. A partire dalla pole position c’è Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha conquistato il miglior tempo con un 1.41.697 nonostante nel finale sia andato a toccare le barriere nel tentativo di migliorarsi. Al fianco di Leclerc ci sarà Sergio Pérez che ha chiuso a 1 decimo e mezzo da Leclerc. Seconda fila composta da Verstappen e Russell, con il pilota della Mercedes capace di riscattare l’eliminazione in Q2 di ieri. Terza fila per Sainz e Hamilton, davanti a Albon e alle Aston Martin di Alonso e Stroll. Chiude la top-10 Norris che non ha girato in Q3 per mancanza di gomme nuove soft a disposizione. Chi riuscirà a conquistare la prima Sprint del 2023? Seguite con noi la diretta LIVE.

Mattia Fundarò