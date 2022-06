L’ex campione del mondo Nico Rosberg è stato espulso dal paddock poiché non vaccinato contro il Covid-19, come prevede il regolamento. Con questa espulsione, il tedesco non può più svolgere il suo ruolo di esperto televisivo direttamente dalla pista.

NICO ROSBERG ESPULSO DAL PADDOCK

Il campione della F1 2016 Nico Rosberg avrebbe ricevuto un ban dal paddock, poiché non ha effettuato nessuna vaccinazione contro il Covid. Il fatto, segnalato dai tedeschi di Sport1, sarebbe avvenuto durante il Gran Premio di Montecarlo. La Formula 1 ha rafforzato il suo regolamento contro il Coronavirus per la stagione 2022. Nella scorsa stagione si poteva entrare nel paddock dopo aver effettuato un test PCR negativo, mentre quest’anno bisogna aver completato il ciclo vaccinale.

L’unica maniera per entrare nel paddock senza vaccinazione è quella di presentare valide ragioni mediche. Da quanto raccontato dai tedeschi di Sport1, Rosberg avrebbe tentato l’ingresso nel paddock di Montecarlo, ma è stato respinto. Dopo essere stato allontanato, Rosberg ha continuato a dare le sue opinioni di esperto per Sky Sport UK dal suo appartamento.

Raggiunto dai microfoni di Sport1, Rosberg ha dichiarato: “Mi sono ripreso bene da un’infezione da coronavirus: come tale ho anticorpi e mi testo regolarmente.” L’ex pilota Mercedes ha aggiunto che il suo medico ha sconsigliato la vaccinazione, visto il gran numero di anticorpi.

Il tedesco ha quindi cercato di chiedere un esenzione dal vaccino, ma la sua richiesta è stata respinta dalla Formula 1. Ora per Nico Rosberg si aprono due opzioni: vaccinarsi per adeguarsi alle regole di F1 o commentare fuori dalla pista il mondo delle corse.

Chiara Zaffarano