Prima pole position stagionale per Charles Leclerc, che per la terza volta di fila scatterà davanti a tutti nel GP d’Azerbaijan. Sessione splendida per il pilota monegasco, che ha dimostra ancora una volta di essere molto competitivo sul tracciato cittadino di Baku. Prestazione importante anche per la Ferrari, per la prima volta veramente competitiva in questa stagione, almeno in qualifica.

LECLERC DAVANTI, SAINZ FATICA

Dopo aver chiuso il primo giro cronometrato del Q3 con lo stesso identico tempo di Max Verstappen (ottenuto però più tardi dell’olandese), il ferrarista è riuscito ad aggiudicarsi la pole grazie al secondo tentativo. Giro perfetto a differenza dei piloti Red Bull, che invece hanno commesso dei piccoli errori.

Ferrari che apparentemente è la seconda forza in questo weekend, come si evince dalla prestazione di Carlos Sainz. Lo spagnolo domenica scatterà alle spalle di Verstappen e Perez in quarta posizione, accusando un ritardo di oltre 8 decimi dal proprio compagno di squadra. Un risultato comunque positivo rispetto alle gare precedenti, in cui era difficile lottare anche contro Aston Martin e Mercedes.

ASTON MARTIN IN DIFFICOLTÀ

Proprio l’Aston Martin non è riuscita a confermarsi tra i primi, con Fernando Alonso soltanto sesto alle spalle di Lewis Hamilton e Lance Stroll addirittura nono. In realtà c’era da aspettarsi una “verdona” più in difficoltà a Baku, data la difficoltà della AMR23 nella velocità di punta.

Settimo posto per Lando Norris, con una McLaren finalmente tornata a vita con entrambi i piloti in top ten. Decimo infatti Oscar Piastri, davanti ad un escluso eccellente che risponde al nome di George Russell. L’inglese non si è qualificato per il Q3 per soli 4 millesimi, messo fuori dal suo compagno di squadra.

A seguire Esteban Ocon ed Alexander Albon, davanti a Valtteri Bottas e Logan Sargeant, tutti esclusi al termine del Q2. Fuori già nel Q1 invece Guanyu Zhou, entrambe le Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, nonché Pierre Gasly e Nick De Vries, finiti a muro nel Q1 causando due bandiere rosse. Da segnalare invece l’ottima prestazione dell’altra AlphaTauri di Yuki Tsunoda in ottava posizione.

Domani si resetta tutto per una giornata completamente nuova nella storia della F1 con le qualifiche ShootOut e la Sprint Race, prima di rivedere questa griglia domenica.

Carlo Luciani

