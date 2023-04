Max Verstappen e Red Bull mettono paura a tutti al termine della prima sessione di prove libere del GP Azerbaijan di F1. Il campione del mondo in carica detta il ritmo precedendo di 37 millesimi la Ferrari #16 di Charles Leclerc.

FP1 GP Azerbaigian: Red Bull subito in vetta

Red Bull apre le danze tra i muretti di Baku, Verstappen ha fermato il cronometro in 1.42.315. L’olandese non ha avuto problemi a portarsi in vetta con meno di un decimo di scarto su Leclerc. Ottimo inizio anche da parte del monegasco, determinato a rifarsi dopo la difficile trasferta di inizio mese in quel di Melbourne.

Terza piazza per il messicano Sergio Perez (Red Bull) davanti alla Rossa di Carlos Sainz, entrambi fermi ad oltre 1 decimo dalla vetta. Solida prestazione anche del britannico Lando Norris, quarto con la prima delle McLaren. Positivo anche la FP1 di Nick De Vries, olandese di AlphaTauri che ha concludere davanti all’Aston Martin di Lance Stroll.

Ottava piazza per Fernando Alonso (Alpine) davanti a Alex Albon (Williams) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo), mentre è da segnalare l’assenza al vertice di Mercedes. Inizio week-end difficile per Lewis Hamilton e George Russell, pronti per recuperare terreno nelle qualifiche. Mercedes insegue dunque, una graduatoria prettamente provvisoria che quasi sicuramente si modificherà quando inizierà la vera bagarre contro il cronometro.

Il turno è stato interrotto a lungo in seguito ad un principio d’incendio sull’Alpine del francese Pierre Gasly. I commissari hanno faticato per spegnere le fiamme e riportare la sicurezza nell’area che segue il caratteristico passaggio del ‘castello’.

Appuntamento ora nel pomeriggio per le qualifiche, la sessione scatterà alle 15.00 (orario italiano). Ricordiamo che il turno odierno ha una valenza per la corsa della domenica, mentre per la prima volta della storia avremo una seconda sessione valida esclusivamente per la Sprint Race di domani.

Luca Pellegrini