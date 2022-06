Dopo l’incredibile prestazione di ieri in qualifica, Charles Leclerc scatterà dalla pole position del Gran Premio dell’Azerbaijan. Dietro di lui le due Red Bull e il team mate Carlos Sainz, pronti a dare battaglia per ottenere la vittoria. Saranno 51 giri da vivere tutto d’un fiato quelli dell’ottavo round della stagione 2022 di Formula 1, tra i muretti e gli strettissimi passaggi della Città Vecchia di Baku, in cui non mancheranno certamente lo spettacolo e i colpi di scena.

Nicola Saglia