Risultato a sorpresa nelle FP3 del GP dell’Azerbaijan, con Pierre Gasly accreditato del miglior tempo. Dietro di lui Perez e Hamilton.

Il francese dell’Alpha Tauri comanda facilmente le prove, mostrando anche un buon consumo di gomma.

In casa Red Bull secondo posto per Perez. Verstappen, però, va a muro in curva 15 a metà sessione, causando una bandiera rossa. L’olandese stava tirando con gomma dura. Un grattacapo, dunque, per la scuderia di Milton Keynes e per il leader del Mondiale.

Hamilton conclude terzo le FP3 in Azerbaijan. L’inglese mette assieme il giro buono nei minuti finali. In realtà il passo della Mercedes è fin troppo lento in tutta la sessione. Bottas, infatti non entra nemmeno in top-10.

Ferrari nuovamente in gran spolvero, che si assestano in quarta e quinta posizione. Le qualifiche potranno avere un esito inaspettato. Seguitele con noi su Radio LiveGP dal vivo.

Luca Colombo

