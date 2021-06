Max Verstappen chiude la sessione di FP1 in Azerbaijan davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz jr. Continuano i problemi per le AMG Mercedes, che si fermano soltanto al settimo e decimo posto.

In un circuito cittadino con solo in parte le caratteristiche di Montecarlo, continuano i problemi in casa AMG Mercedes, che si ritrovano alla fine della sessione lontane dai tempi della Red Bull – Honda, che chiude in prima e quarta posizione. Le Ferrari si dimostrano nuovamente competitive, chiudendo al secondo e terzo posto, di poco a ridosso del capofila Red Bull.

La scuderia di Milton Keynes pare essere a proprio agio sul tracciato di Baku, portando avanti il proprio programma di prove, nonostante percorrano 36 giri totali contro i 40 di Mercedes e Ferrari. Verstappen coglie la migliore prestazione della giornata su gomma morbida, al secondo tentativo durante i minuti finali.

Nella sessione si segnalano parecchi errori, lunghi e la parte finale delle prove potevano essere inficiate da un testacoda di Mazepin, che ha chiamato bandiere gialle in pista. Buona la prestazione di Ricciardo, che finisce davanti a Norris, mentre le Alfa Romeo chiudono con un buon tempo poco oltre la top-10.

Sessione parecchio difficile per le Aston Martin, con Vettel vittima di diversi problemi. La sessione pomeridiana chiarirà la posizione delle Mercedes e le potenzialità delle Ferrari. Per ora pare confermato lo stato di grazia del leader Mondiale, Max Verstappen, con il dominio nelle FP1 in Azerbaijan.

Verstappen is top dog in first practice, Leclerc a fraction behind #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/0PSE0LzLWE — Formula 1 (@F1) June 4, 2021

Luca Colombo

