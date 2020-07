La stagione 2020 di Formula 1 prende finalmente il via dal Red Bull Ring in Austria. Dopo la falsa partenza in Australia e lo stop, entrambi imposti dal coronavirus, le scuderie si ritrovano in Europa per la prima gara del double header di inizio campionato. Le prove e le qualifiche hanno visto il dominio AMG Mercedes, inseguita da Red Bull e… Racing Point! La gara confermerà il trend visto il sabato? In Ferrari saranno ancora in uno “sprofondo rosso”? Chi saranno gli outsider di questa prima gara? Scopritelo con noi seguendo la nostra cronaca del GP d’Austria in diretta sul web!

Julian D’Agata