Le FP1 del GP d’Austria vedono al comando il vincitore del GP di Stiria, Max Verstappen. Dietro all’olandese troviamo le due Ferrari, mentre Lewis Hamilton chiude la prima sessione di prove in settima posizione.

Nell’ora di sessione mattutina le scuderie hanno potuto provare le gomme di questo GP (Pirelli ha portato delle mescole più morbide rispetto a settimana scorsa) e gli pneumatici con la nuova carcassa, portate da Pirelli come prototipo.

Red Bull ha cominciato subito forte le FP1 del GP d’Austria, con Verstappen che stacca la prestazione migliore di sessione a più di venti minuti dal termine. La scuderia di Milton Keynes ha lavorato dapprima sulle morbide, dedicandosi poi alla gomma “prototipo”.

Il tempo di 1:05.143 dell’olandese rappresenta un benchmark piuttosto impegnativo per gli altri piloti impegnati in pista. Leclerc e Sainz seguono Verstappen a poco meno di tre decimi. Hamilton non fa meglio di 1:05.709, pur dimostrando una certa regolarità in pista.

Tra le Ferrari e Hamilton (settimo), troviamo Bottas, Tsunoda e Kimi Raikkonen. Dall’altra parte del box Alfa Romeo Racing, solo per le FP1, Giovinazzi lascia il posto ad Ilott, che stacca un dignitoso sedicesimo tempo. In casa Williams si nota Nissany al posto di Russell nelle FP1, autore del diciottesimo tempo. Stesso turnover in Alpine tra Alonso e Zhou (quattordicesimo).

McLaren prova alcune soluzioni sul fondo e chiude la sessione nella seconda parte della lista dei tempi. Sessione problematica, segnata da tante sbavature in pista, per Stroll: per il duo Aston Martin tredicesima e quindicesima posizione con Vettel.

Le FP1 del GP d’Austria di Formula 1 saranno il preludio di un nuovo successo per Verstappen? Lo scopriremo con il proseguimento del fine settimana, a cominciare dalla seconda sessione di prove libere questo pomeriggio.

Luca Colombo

