Red Bull apre e chiude la griglia in Australia con Verstappen in pole e Perez che partirà ultimo, dopo essere rimasto insabbiato in Q1. Il messicano ha commesso un errore simile quattro volte durante la PL3 e si è lamentato via radio con il suo ingegnere perché qualcosa sulla sua RB-19 non era a punto.

Verstappen in pole position in Australia

Sul circuito di Melbourne, Verstappen ha conquistato agilmente la pole position, battendo senza problemi le due Mercedes. L’olandese, a differenza del collega Perez, ha sempre girato senza problemi sulla pista mostrando la superiorità del pacchetto. L’alfiere della Red Bull ha così ottenuto la sua prima pole position sul circuito dell’Albert Park e continuato la serie di pole position firmate Red Bull.

Al termine della qualifica, Verstappen ha dichiarato: “L’ultimo tentativo è stato molto buono. Per tutto il weekend è stato difficile portare le gomme nella giusta finestra per poter spingere subito. Ma nel Q3 tutto ha funzionato bene. Sono molto contento del giro e di essere in pole. Non vedo l’ora che sia domani.“

Max ha anche commentato la presenza di animali in pista: “Animali? Ho quasi colpito un uccello, ma per fortuna non è successo. A volte capita in queste piste cittadine.”

Secondo l’alfiere della Red Bull domani le gomme avranno un ruolo da protagonisti: “Sarà un fattore chiave tenere in vita le gomme e gestirle bene. Australia? Ho fatto un podio in passato, ma voglio salire su un gradino diverso.”

Perez eliminato in Q1

Sergio Perez partirà in ultima posizione nel Gran Premio d’Australia, dopo un errore in curva 3 che lo ha portato ad insabbiare la sua Red Bull. Il messicano della Red Bull sta vivendo un weekend disastroso, costellato di errori e di problemi legati alla sua monoposto. Solo nella PL3, il messicano è stato protagonista di quattro uscite nella staccata proprio di curva 3.

Dopo aver insabbiato la sua monoposto, Checo si è lamentato via radio di un problema a bordo vettura con il suo ingegnere di pista: “Dobbiamo risolvere questo problema. E’ lo stesso problema di nuovo.”

Per la seconda volta di fila, la Red Bull ha una monoposto che non arriva nel Q3 e questa volta Perez è chiamato a ripetere la stessa impresa di Verstappen. Impresa che si prospetta più ardua per Perez rispetto al collega olandese, visto le difficoltà di sorpasso ad Albert Park e i problemi mostati dalla sua monoposto in questo weekend.

Dopo la qualifica, Perez ha commentato: “C’è un problema tecnico sulla mia RB19 che pensavano di avere sistemato, ma non è così. Di chi si tratta? Un problema che incide nella frenata e, se non lo sistemiamo entro domani, mi farà vivere una gara complicata. Non ha a che fare nulla con le gomme, il problema di riscaldare le gomme penso valga per tutti. Il nostro problema è relativo al bilanciamento dei freni. Continuava a cambiare. Qui è difficile superare, ma abbiamo una macchina molto forte e guardo con ottimismo a domani“.

Chiara Zaffarano