Charles Leclerc detta il passo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia. Il monegasco, grazie ad un primo settore perfetto, ha registrato il giro più veloce in 1.18.978. Secondo posto per l’olandese Max Verstappen (Red Bull) davanti allo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari), rispettivamente a +245 ed a +398.

Difficoltà per le Mercedes che si confermano leggermente indietro alle dirette avversarie dopo la FP2. 11mo tempo per il britannico George Russell, mentre dobbiamo scendere a 13mo posto per trovare Lewis Hamilton. Bene, invece, Alpine, quarta con il due volte campione del mondo Fernando Alonso.

LA CRONACA LIVE

Tutto è pronto per la seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, secondo atto del Mondiale F1 2022. I piloti avranno altri 60 minuti per prendere confidenza con il nuovo tracciato di Melbourne, impianto che accoglie per la prima volta il terzo round stagionale

Dopo due anni sono tante le modifiche rispetto al passato con un secondo settore decisamente più veloce rispetto al passato con la cancellazione della chicane che precedeva il ‘rettilineo’ opposto a quello di partenza. Tante curve sono state riconfigurate, l’obiettivo è avere più sorpassi in pista.

Ferrari cerca il bis questo fine settimana con il monegasco Charles Leclerc. Il #16 del gruppo è atteso ad un nuovo duello contro l’olandese Max Verstappen (Red Bull), primo in quel di Jeddah due settimane fa.