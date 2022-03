È Max Verstappen il vincitore del GP d’Arabia Saudita, secondo appuntamento di questo entusiasmante mondiale 2022 di F1. Il pilota olandese ha avuto la meglio su Charles Leclerc, che questa volta si deve accontentare del secondo posto dopo un altro duello con il campione del mondo in carica.

È ANCORA LECLERC-VERSTAPPEN

Sono ancora loro due i protagonisti di questo inizio stagione. Verstappen questa volta ha sfruttato al meglio la ripartenza dopo una virtual safety car, attivata per rimuovere le monoposto di Daniel Ricciardo e Fernando Alonso, ferme all’ingresso della pitlane. Dopo la bandiera verde il pilota Red Bull ha avuto la meglio, riuscendo a portarsi sotto al secondo per attivare il DRS. A questo punto la Rossa ha pagato la mancanza di velocità di punta e Verstappen è riuscito a passare. Il monegasco ha provato a contrattaccare ma era notevole la mancanza di velocità di punta nonostante scia e DRS.

Prima vittoria stagionale per Verstappen, sul podio con i due ferraristi, con Carlos Sainz terzo. Beffato invece il poleman Sergio Perez, che dopo aver effettuato il suo pit stop si è visto penalizzato dall’ingresso della safety car, entrata dopo che Nicholas Latifi è finito a muro. Il messicano è poi ripartito dalla terza posizione, ma ha dovuto cedere la posizione a Sainz, in vantaggio in uscita dai box dopo il suo pit stop. Quarto posto finale per la Red Bull #11.

RUSSELL SOLIDO, HAAS E ALPHATAURI ANCORA A PUNTI

Quinto al traguardo invece George Russell, che al volante della Mercedes ha raccolto il massimo risultato possibile in questo momento. A seguire invece Esteban Ocon, autore di un duello con il suo compagno di squadra Alonso nelle prime fasi di corsa. A punti anche la McLaren, con Lando Norris settimo sotto la bandiera a scacchi davanti a Pierre Gasly e Kevin Magnussen. Ultimo punticino raccolto invece da Lewis Hamilton, autore di una buona gara, ma penalizzato dalla virtual safety car. Il sette volte iridato ha dovuto infatti effettuare la sosta dopo la bandiera verde, dovendo così cedere la sesta posizione guadagnata.

Peccato invece per l’Alfa Romeo, undicesima con Guanyu Zhou e ritirata con Valtteri Bottas. Il finlandese ha dovuto dare parcheggiare la propria monoposto ai box per un problema tecnico mentre era ampiamente in zona punti.

A seguire la classifica completa del GP d’Arabia Saudita:

Carlo Luciani