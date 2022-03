Tutto pronto per il secondo appuntamento del Mondiale di F1 2022 con il GP dell’Arabia Saudita. A partire dalla pole position sarà la Red Bull di un sorprendente Sergio Perez, che vedrà al suo fianco in prima fila la Ferrari di Charles Leclerc. Dietro di loro Carlos Sainz e Max Verstappen, alla ricerca di riscatto dopo lo zero rimediato in Bahrain. Riuscirà la Ferrari a prevalere anche a Jeddah o sarà la Red Bull ad avere la meglio questa volta? Scopritelo seguendo la cronaca live del GP Arabia Saudita curata dalla nostra Redazione Auto.

LA CRONACA LIVE

Julian D’Agata