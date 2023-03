Un weekend nero per la Scuderia AlphaTauri quello che si è appena concluso sulla pista di Jeddah, con entrambe le monoposto fuori dalla zona punti. A rendere ancora più incandescente l’ambiente ci sono anche le dichiarazioni di Franz Tost, che ha usato parole pesanti contro i propri ingegneri.

Seconda gara senza punti per il team di Faenza

AlphaTauri lascia la pista di Jeddah senza aver ottenuto neanche un punto iridato e con una situazione sempre più pesante all’interno della scuderia. Un weekend nero cominciato già nella giornata di venerdì, con Franz Tost che ha dichiarato di non fidarsi più di tanto dei propri ingegneri. Come egli stesso ha dichiarato, questi gli avrebbero promesso una vettura più competitiva rispetto a quella della passata stagione, cosa che però non si è verificata.

Di certo le parole pesanti di Tost lasciano trasparire un certo malumore all’interno della squadra. E’ possibile pensare che dopo il Gran Premio d’Arabia Saudita ci possa essere una sorta di resa dei conti all’interno della scuderia.

Le prestazioni di venerdì e il mancato superamento della Q3 nelle qualifiche hanno reso il clima ancora più incandescente in casa AlphaTauri. Nella gara di domenica, Tsunoda è riuscito a rientrare nella zona punti. Il giapponese si è però visto togliere il decimo posto da Magnussen, che lo ha sorpassato a quattro giri dal termine della gara.

Tsunoda: “Peccato perdere così i punti, la squadra ha fatto un ottimo lavoro”

Al termine della gara, Tsunoda ha cercato di fare da “pompiere” e smorzare la tensione interna. “Ho tagliato il traguardo undicesimo ed è frustrante perdere la posizione a soli quattro giri dalla fine. La squadra ha fatto un ottimo lavoro, tutto è andato alla perfezione. Il passo con le Medium era davvero competitivo ed è migliorato rispetto alle qualifiche. Sono contento per quello che siamo riusciti a ottenere, ma al tempo stesso sono deluso per non aver potuto prendere punti alla fine.” Il giapponese ha poi concluso dichiarandosi ottimista in vista delle prossime gare.

Nyck de Vries, invece, è rimasto bloccato nel traffico sin dalle prime fasi, e non è mai riuscito a spingere la sua AlphaTauri in zona punti, concludendo la gara con un mesto quattordicesimo posto.

L’olandese ha commentato così: “Oggi non posso dire di aver fatto un buon lavoro. Ho perso gran parte del mio slancio alla partenza e alla ripartenza, così sono rimasto bloccato nel traffico. È difficile ritrovare il ritmo e recuperare posizioni, soprattutto quando si rimane incagliati in un trenino di vetture in zona DRS. Non ho attaccato abbastanza e ho faticato a trovare l’equilibrio fra la velocità e una buona gestione delle gomme, così non sono riuscito a portarle alla giusta temperatura. Alla fine, quando avevo pista libera e inseguivo Zhou, il mio passo era forte e costante.”

La prossima tappa in Australia, dunque, sarà un punto cruciale per AlphaTauri. La scuderia di Faenza, da qualche tempo al centro di insistenti voci “di mercato”, deve cercare di dare una svolta alla sua stagione e intraprendere un cammino di ripresa, altrimenti sarà difficile arrestare la brutta piega presa da questo 2023.

Chiara Zaffarano