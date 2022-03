Dopo l’ok a proseguire il week-end nonostante il missile che ha colpito uno stabilimento petrolifero poco distante dal circuito, tutto è pronto per le qualifiche del GP d’Arabia Saudita di F1. Si prospetta un’altra lotta tra Ferrari e Red Bull, con Charles Leclerc che ancora una volta è riuscito a primeggiare davanti a Max Verstappen. Vedremo come e se il campione del mondo in carica reagirà.

LA CRONACA