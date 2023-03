Sergio Perez si conferma in ottima sintonia con il tracciato di Jeddah, andando a conquistare la pole position nel GP dell’Arabia Saudita. Molto bene anche Charles Leclerc, secondo tempo per lui, mentre è stata una brutta giornata per Max Verstappen, fermato nel Q2 a causa di un problema alla trasmissione della sua Red Bull. In prima fila scatterà Fernando Alonso, vista la penalità di Leclerc, mentre Sainz scatterà in quarta posizione.

Red Bull a due volti

È stata una giornata dai due volti per il garage della Red Bull. Dalla delusione cocente dipinta sul volto di Verstappen, gli uomini in blu sono passati alla gioia incontenibile di Sergio Perez. Il tempo di 1:28.265, ottenuto nel corso del primo tentativo del Q3, consentirà al messicano di partire al palo, garantendogli ottime possibilità di vittoria.

Max Verstappen, invece, ha dovuto rallentare improvvisamente nel corso del Q2, portandosi lentamente ai box. I suoi meccanici hanno provato a lavorare al retrotreno della sua vettura, ma il guasto alla trasmissione si è rivelato essere troppo importante. Nessuna possibilità per lui, costretto quindi domani a scattare dalla quindicesima posizione.

Leclerc ottimo, Sainz imperfetto

La penalità di dieci posizioni in seguito alla sostituzione della centralina non ha certamente fermato Charles Leclerc. Il monegasco ha fatto segnare il secondo tempo assoluto, a soli 155 millesimi da Perez, estraendo il massimo da una Ferrari che sembra ancora essere in ritardo rispetto alla Red Bull.

Lo stesso non si può certo dire per il team mate Carlos Sainz. 1:28.931 il tempo fatto segnare dal madrileno, insufficiente per avvicinarsi non solo a Leclerc, ma anche a Russell e Alonso. Sainz, oggi, non ha certo brillato, e la differenza rispetto a Leclerc è sembrata evidente. Domani dovrà assolutamente rifarsi, in una pista che garantirà spettacolo e colpi di scena.

Alonso ancora con i top

Non succedeva dal GP di Gran Bretagna 1959 che una Aston Martin partisse in prima fila. Ebbene, domani Perez si troverà la vettura verde di Fernando Alonso scattare al proprio fianco, con lo spagnolo che avrà una possibilità importante di vincere il Gran Premio. Quinto scatterà Lance Stroll, che ha rimediato un distacco di circa due decimi dal team mate.

In casa Mercedes, invece, George Russell ha fatto una differenza enorme su Lewis Hamilton. Il pilota di King’s Lynn ha chiuso quarto, a sei decimi da Perez, mentre il sette volte campione del mondo ha rimediato un misero ottavo posto a circa un secondo dal poleman messicano. Hanno chiuso la top ten gli ottimi, soprattutto rispetto ai compagni di squadra, Piastri e Gasly.

Da sottolineare la guida di tanti piloti oggi, che tra i muretti hanno dato il meglio di sé realizzando un grande spettacolo per chi era davanti alla televisione. Appuntamento a domani, dunque, con Sergio Perez che avrà una ghiotta opportunità per portarsi in testa al Mondiale.

Nicola Saglia