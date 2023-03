Dopo il deludente avvio stagionale in Bahrain, la Ferrari deve affrontare un’altra dura gara in Arabia Saudita, complice anche la penalità di Charles Leclerc. Il monegasco è chiamato ad una gara in rimonta, nella quale scatterà dalla dodicesima casella, frutto di un ottimo secondo tempo ottenuto al termine delle qualifiche, alle spalle del solo Perez. Soltanto quinto invece Carlos Sainz, che quindi scala in seconda fila per via della penalità inflitta al compagno di squadra. Non certo una brutta posizione di partenza, ma forse dallo spagnolo ci si aspettava qualcosa in più in questa sessione di qualifiche.

LECLERC CI METTE DEL SUO

Che la Ferrari non avesse mostrato tutto il potenziale nel corso delle prove libere era scontato, che non potesse lottare ad armi pare con le Red Bull… anche. Quindi, visto anche il problema accusato da Max Verstappen nel corso del Q2 era difficile pensare ad un piazzamento migliore per Leclerc.

Il monegasco anche questa volta ci ha messo del suo, mostrandosi al di sopra del mezzo di cui attualmente dispone. È pur vero, però, che sia il pilota che la Ferrari hanno finora dimostrato di essere più forti in qualifica che in gara. Il ritmo della “Rossa” ha ampiamente deluso in Bahrain, ma a Jeddah le cose dovrebbero migliorare complice il minor degrado della pista e la configurazione più carica della SF-23.

SAINZ PAGA ANCORA QUALCOSA

Se Leclerc ha minimizzato la penalità con il secondo tempo, dall’altro lato dei box c’è un Sainz che non può essere pienamente soddisfatto. Lo spagnolo a dire il vero non è apparso completamente a suo agio in tutto il week-end, faticando a trovare il giro veloce. Peccato partire anche alle spalle della Mercedes di George Russell, ma in gara l’obiettivo per lui dovrà sicuramente essere il podio.

DOVE PUÒ ARRIVARE LA FERRARI?

La Ferrari può dunque puntare ad essere la seconda forza alle spalle della Red Bull? In questa gara è difficile pensarlo, l’obiettivo al momento può essere quello di portare a casa il massimo dei punti e di centrare la top 5 con entrambe le monoposto.

Date le circostanze è difficile pensare a qualcosa in più, ma di certo ciò che si aspettano i tifosi è una reazione immediata per poter progressivamente migliorare nel corso della stagione.

Carlo Luciani

LEGGI ANCHE: