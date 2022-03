Dopo la prima sessione di prove libere sul tracciato di Jeddah, che ha visto Charles Leclerc chiudere davanti a Max Verstappen, si ritorna in pista per le FP2 che dovrebbero dare qualche indicazione in più sui valori in campo visto che si disputeranno negli stessi orari di qualifiche e gara. Chi chiuderà in testa il venerdì del Gran Premio d’Arabia Saudita? Scopritelo insieme a noi e alla nostra diretta LIVE!

Luca Pellegrini