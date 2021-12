E’ stata una giornata di venerdì dai due volti quella appena conclusa ad Abu Dhabi, sede dell’ultimo Gran Premio stagionale. Al mattino ad essere più veloce è stata la Red Bull, in apparenza più in palla nel passo gara, mentre nel pomeriggio è stata la Mercedes a primeggiare nella lista dei tempi. Ma l’impressione al termine delle due ore di libere è che entrambi i team siano stati molto attenti a non svelare le proprie carte in vista delle qualifiche di domani.

Il duello Verstappen-Hamilton nella prima giornata si è concluso con un pareggio. Bene l’olandese al mattino, primo nella FP1, a cui ha replicato il suo rivale Mercedes che ha primeggiato nella serata di Yas Marina.

BENE RED BULL NEI LONG RUN

Dopo aver chiuso al comando la FP1, Max Verstappen nel pomeriggio di Abu Dhabi ha concentrato il suo lavoro sui long run in vista di domenica, risultando molto efficace e veloce rispetto alla concorrenza a dimostrazione di un buon feeling con vettura e tracciato. La conferma dell’ottimo bilanciamento trovato fin dal venerdì dalla vettura di Milton Keynes è arrivata anche da Sergio Perez, 5° tempo finale, ma con tempi vicinissimi al suo teammate e di gran lunga più veloci di quelli della concorrenza. Una variabile da tenere assolutamente in considerazione in vista della gara di domenica, dove un’eventuale copertura di Verstappen potrebbe risultare decisiva ai fini del risultato finale del Mondiale 2021.

La scelta di rinunciare alla simulazione qualifica nel pomeriggio che significato può avere? Sicuramente una sicurezza da parte della Red Bull di avere una vettura che può puntare alla pole position. Ma questo lo sapremo solamente domani dopo le 15…

MERCEDES GIOCA A NASCONDINO

Anche la giornata della Mercedes è stata piuttosto enigmatica e da decifrare. Dopo aver terminato al 2° e 3° posto nella FP1 con Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton, nel pomeriggio i due alfieri della Mercedes hanno concentrato il loro lavoro principalmente su gomma media nel long run con il sette volte Campione del Mondo autore di ben 18 giri con tempi piuttosto costanti e sempre sul passo del 28″. In casa Mercedes possono sorridere anche in ottica qualifica, dove nella simulazione del giro secco, Hamilton è stato il più rapido davanti alla sorprendente Alpine di Ocon. Ed è proprio la posizione della vettura francese la dimostrazione che forse in casa Mercedes non si è dato fondo a tutte le risorse per il time attack.

OCCHIO AGLI OUTSIDERS

Ma proprio la posizione di Esteban Ocon non farà dormire sonni tranquilli in casa Mercedes e Red Bull. L’ottimo passo dimostrato dall’Alpine ma anche dall’Alpha Tauri, soprattutto con Yuki Tsunoda, potrebbe essere un bel grattacapo per i top team in vista delle qualifiche di domani, visto che anche una sola vettura “infiltrata” tra le prime quattro posizioni potrebbe decisamente rovinare la strategia studiata per la gara, vista anche la conformazione particolare del tracciato di Abu Dhabi e la conseguente difficoltà ad effettuare dei sorpassi.

Vincenzo Buonpane

