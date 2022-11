La terza ed ultima sessione di prove libere del GP Abu Dhabi si è chiusa con la migliore prestazione di Sergio Perez davanti al compagno di scuderia Max Verstappen e le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Più attardate le Ferrari, che hanno dedicato i 60 minuti a disposizione per lavorare sul passo gara con Carlos Sainz e Charles Leclerc preceduti anche dalla McLaren di Lando Norris.

PROVA DI FORZA RED BULL

Autentica prova di forza della Red Bull che, anche dopo le FP3, si è candidata per monopolizzare la prima fila in vista del GP di domani. Per la scuderia Campione del Mondo nessun tipo di difficoltà in una sessione in cui è stato Sergio Perez a svolgere la maggior parte del lavoro in programma, con Max Verstappen in pista solamente negli ultimi 25 minuti.

BENE MERCEDES…MA GIALLO HAMILTON

Bene hanno figurato anche le due Mercedes con Lewis Hamilton (3°) e George Russell (4°) distanziate da Perez rispettivamente di 0.240 e di 0.413, anche se l’impressione che ha lasciato questa FP3 è che la lotta per la pole position sia un affare in famiglia Red Bull. Per l’anglo-caraibico potrebbe anche esserci una penalità per aver superato la Haas in regime di bandiera rossa, quest’ultima resasi necessaria per rimuovere dalla pista i detriti lasciati sulla carreggiata dall’Alpha Tauri di Pierre Gasly.

SESSIONE COMPLICATA PER LA FERRARI

Come nella giornata di ieri, non ha brillato la Ferrari in difficoltà soprattutto con le gomme e con il posteriore della SF75. Nella prima parte della sessione gli uomini in rosso si sono dedicati alla messa a punto del long run, non brillantissimo nella giornata di ieri, per poi tentare il time attack ma con risultati decisamente non all’altezza. Per Carlos Sainz e Charles Leclerc solo una P6 e una P7 dietro all’ottimo Lando Norris (5°).

CHE BAGARRE DIETRO I TOP TEAM

Dietro il monegasco della Ferrari troviamo Daniel Ricciardo (8°), alla sua ultima gara in McLaren, davanti a Sebastian Vettel (9°) e Alexander Albon (10°) che si candidano decisamente alla top 10 nelle qualifiche di oggi, anche se la lotta per l’accesso alla Q3 sarà davvero tirata se si pensa che dalla P8 di Ricciardo alla P20 di Latifi ci sono ben 13 vetture in meno di un secondo.

Infatti dietro la Williams di Albon le due Alpine di Esteban Ocon (11°) e Fernando Alonso (12°) pagano solamente pochi millesimi dalla P10, così come l’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda (13°).

Scorrendo la classifica troviamo Valtteri Bottas (14°) davanti ad un Pierre Gasly (15°) nuovamente in difficoltà e ad un Lance Stroll (16°) decisamente sotto il ritmo del suo compagno di squadra.

HAAS IN FONDO

Brutta sessione per le due Haas di Kevin Magnussen (17°) e Mick Schumacher (18°) che precedono un Guanyu Zhou (19°) decisamente sotto tono e Nicholas Latifi (20°) che chiude la classifica.

Vincenzo Buonpane

