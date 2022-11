Dopo essersi preso un’atipica “pausa” nel corso della prima sessione di prove libere, Max Verstappen è tornato a bordo della sua Red Bull stampando il miglior tempo nelle FP2 ad Abu Dhabi. Il due-volte campione del mondo, partecipe come spettatore in mattinata vista la presenza di Liam Lawson al volante della RB18, ha chiuso in vetta la prima giornata a Yas Marina precedendo la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc.

VERSTAPPEN TORNA E SVETTA

Non ha certo patito l’assenza “forzata” nelle FP1 Max Verstappen, il quale dopo il difficile week-end di Interlagos ha dato subito l’impressione di voler chiudere nella veste di dominatore il Mondiale 2022. L’olandese ha realizzato il best lap della giornata in 1:25.146, precedendo con un margine di oltre tre decimi la Mercedes di George Russell, protagonista in mattinata assieme al compagno Hamilton. La monoposto di Milton Keynes è apparsa assai performante anche sul passo gara ad Abu Dhabi, dando ottimi segnali in termini di costanza e performance. La seconda forza in campo sembra essere proprio il team campione del mondo uscente, mentre la Ferrari per ora paga un certo gap dalla vetta soprattutto sulla distanza.

LA FERRARI INSEGUE, PEREZ IN DIFFICOLTA’

Al di là del terzo tempo fatto segnare da Charles Leclerc (a quasi mezzo secondo dal leader), l’impressione è che nel box del Cavallino si debba ancora lavorare per cercare di ottimizzare la prestazione della F1-75: il monegasco si è lamentato più volte via radio del passo gara, anche se sul giro singolo è riuscito a tenersi alle spalle l’avversario diretto nella lotta al secondo posto, ovvero Sergio Perez, il quale è apparso a sua volta in difficoltà accusando un ritardo di oltre sette decimi dal proprio compagno di squadra. Tra di loro si è piazzato Lewis Hamilton, mentre Carlos Sainz ha chiuso la sequenza di big precedendo le Alpine di Ocon e Alonso, con Ricciardo e Bottas a chiudere la top ten.

VETTEL PUNTA ALLA TOP TEN

Tanti i piloti chiamati alla necessità di riprendere rapidamente confidenza con la pista di Abu Dhabi, dopo la presenza di ben otto tra rookie e reserve driver nella prima sessione. All’ultimo week-end in carriera, Sebastian Vettel ha chiuso in 12esima posizione dopo un bloccaggio che gli ha compromesso un set di gomme, piazzandosi alle spalle di Norris e precedendo l’Alfa di Zhou ed il compagno Stroll. Maggiori difficoltà, invece, per le Haas di Schumacher e Magnussen (rispettivamente 17° e 18°), mentre a chiudere il gruppo sono stati Pierre Gasly ed il solito Latifi su Williams. L’appuntamento è per le 11:30 italiane di domani per le FP3, che precederanno l’ultima sessione di qualifica della stagione in programma alle 15:00.

