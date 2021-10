Flavio Briatore potrebbe tornare in Formula 1: in un post lanciato su Instagram il piemontese, ritratto assieme a Stefano Domenicali, lancia un messaggio sibillino che potrebbe fare da apripista ad un incarico nella massima Formula per quanto riguarda il settore dell’intrattenimento.

Il post

Traducendo dall’inglese, leggiamo “Un capitolo nuovo di zecca sta per iniziare: vi porteremo emozioni, spettacolo, il divertimento e l’energia che merita questo sport fantastico! Rimanete sintonizzati!”

Quale ruolo?

Per il momento non abbiamo nulla da ufficiale, ma le speculazioni vogliono l’ex team manager italiano nell’organigramma della Formula 1 con responsabilità che vanno a coprire l’intrattenimento nei GP.

Probabilmente l’impegno riguarderà il Paddock Club (dunque sponsor e invitati), ma potrebbe estendersi anche al coinvolgimento del pubblico. I confini del possibile impiego rimangono molto sfumati, per cui bisogna attendere un’eventuale conferma.

Nessuna ufficialità (per ora)

La mancanza di ufficialità fa sì che la reazione generale sia stata mediamente tiepida. Flavio Briatore, dovesse essere confermato questo nuovo impegno, tornerà nell’ambiente della Formula 1 dopo almeno un decennio. La coda del Singapore-Gate, datato 2008, aveva di fatto sancito l’allontanamento del manager italiano.

Ricordando proprio la stagione 2008, la gara di Singapore e in retrospettiva gli effetti sul campionato della Ferrari, risulta particolarmente interessante notare come il piemontese sia in procinto di rientrare con Stefano Domenicali al timone di comando della Formula 1. Business is business.

Luca Colombo

