Contestualmente alla presentazione della Ferrari SF-23, monoposto per il campionato F1 del 2023, Charles Leclerc e Carlos Sainz jr hanno rilasciato le prime dichiarazioni su aspettative ed ambizioni legate al nuovo Mondiale; inoltre i piloti hanno potuto esprimere il loro punto di vista sui primissimi chilometri percorsi dalla nuova vettura di Maranello.

Charles Leclerc

Per quanto riguarda la nuova Ferrari e la stagione 2023 il monegasco ha dichiarato: “Abbiamo visto la nuova vettura completamente montata giusto due minuti fa ed è fantastica. (…) Vogliamo migliorare l’ultima stagione, che è stata un bel salto avanti. (…) Il mio obiettivo, che è lo stesso della Scuderia, è quello di vincere il campionato. Vogliamo conquistare più vittorie ed essere più consistenti. (…) Al simulatore la SF-23 si comporta bene. Ci sono alcune differenze per cui dobbiamo adattare lo stile di guida, ma non vedo l’ora di fare i primi giri in pista.”

I primi giri in pista arrivano con il veloce shakedown occorso a Fiorano davanti ad una platea di tifosi ferraristi scelti per presenziare all’evento. Leclerc ha dichiarato: “È fantastico avere una tribuna a Fiorano con tutti i tifosi qui, ci sono anche un sacco di tifosi lì al ponte ed è molto speciale sentire il sostegno in una giornata come questa. Non credo che accada a nessun’altra squadra. Spero davvero che questa stagione sia fantastica.” Una volta salito sulla SF-23, il monegasco ha dato, via radio, al suo compagno di squadra dei feedback sulla vettura: “L’auto si sente davvero bene. Guidala, gira a destra quando giri a destra, frena quando freni, ha un sacco di potenza, quindi tutto sembra a posto. Ti divertirai, vedrai!”

Carlos Sainz jr

Per quanto riguarda la stagione 2023 e la nuova monoposto, lo spagnolo ha dichiarato: “La vettura sembra una buona evoluzione rispetto all’anno scorso, sembra più ridefinita e di un rosso più vivo. (…) La priorità per il team quest’anno è fare un ulteriore passo avanti e cercare di lottare per i Mondiali, migliorando in quelle aree nelle quali eravamo più deboli. (…) Nella pausa invernale ho seguito un buon allenamento e sono quasi al limite con il peso.”

Per quanto riguarda le prime prove, Carlos ha detto: “Ora ci stiamo solo assicurando di fare un giro di installazione, vedere che i freni funzionino bene, iniziare a sentire il motore, la trazione e sentire un po’ le gomme.” Sui giri di Charles ha aggiunto: “Non appena avrà riscaldato la macchina, spingerà. Questa è la nostra natura. Proverà a estrarre un po’ di potenziale e ad avere le prime sensazioni. In seguito incontreremo gli ingegneri e daremo loro le nostre prime impressioni.”

Luca Colombo