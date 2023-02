Una presentazione all’insegna dell’amore e della passione. La nuova Ferrari SF-23 è stata svelata a Fiorano in un evento accompagnato dalla calorosa presenza dei tifosi della Rossa, i quali hanno potuto assistere dal vivo ai primi chilometri percorsi in pista dalla nuova creatura di Maranello. Grande entusiasmo per i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz, così come per il nuovo team principal Frederic Vasseur, tutti chiamati a lanciare la nuova sfida iridata nel Mondiale di Formula 1 ormai alle porte.

FERRARI SF-23 CON I TIFOSI PROTAGONISTI

Una scelta per certi versi innovativa e in controtendenza, quella attuata dal Cavallino, che ha puntato su un lancio in cui sono stati i tifosi a recitare un ruolo da protagonisti, prendendosi anche il “rischio” di mostrare in diretta internazionale i primi giri della nuova monoposto. Dopo le presentazioni decisamente “glamour” di Red Bull e Alpha Tauri, e quelle piuttosto formali di McLaren e Aston Martin, un clima primaverile ha accolto la nascita della nuova SF-23, monoposto con cui Leclerc e Sainz tenteranno di riportare a Maranello un titolo che manca ormai dal lontano 2007.

UNA VETTURA IN CONTROTENDENZA?

La monoposto, ad un primo impatto visivo, si presenta piuttosto simile ai concetti già visti su quella dello scorso anno dal punto di vista aerodinamico. Un muso leggermente più largo nella parte terminale che va ad incastonarsi in un’ala anteriore rinnovata, nuovi sidepods sulle fiancate ed apertura delle stesse ancora più alta, il tutto mantenendo inalterata la propria filosofia che non segue l’effetto downwash già messo in mostra su altre monoposto. Questo in attesa di scoprire le prime novità in occasione dei test collettivi, in programma a Sakhir al 23 al 25 Febbraio. Per quanto riguarda la livrea, confermate le indiscrezioni della vigilia con una maggiore presenza del nero sui lati del muso e sulle fiancate, così come il ritorno della scritta ‘Ferrari’ in bella evidenza sull’ala posteriore.

LE PRIME PAROLE DI VASSEUR E DEI PILOTI

Le prime dichiarazioni, come prevedibile, non hanno regalato particolari spunti, focalizzandosi sui doverosi ringraziamenti nei confronti dei tifosi e sull’attesa per il via della nuova stagione. Poco prima di percorrere le prime tornate in pista, Leclerc ha parlato della fase di preparazione invernale che lo ha visto impegnato sia al simulatore che nella parte di attività fisica, supportato anche da un Sainz che si appresta a vivere la sua terza stagione in sella al Cavallino. Grande attesa per il nuovo team principal Frederic Vasseur, il quale (intervistato da Marc Genè) ha parlato per la prima volta in Rosso: “Spingeremo entrambi i piloti allo stesso modo – ha esordito – e chiaramente avvertiamo una grande responsabilità nei confronti di tutti. Ho seguito attentamente il lavoro di sviluppo della nuova vettura e non vediamo l’ora di poterla vedere in pista”.

Toccherà ora proprio alla pista sancire i primi verdetti, con la Ferrari che sarà chiamata al primo confronto con la concorrenza nelle tre giornate di test previste in Bahrain, poco prima del via di una stagione come sempre carica di aspettative.

Marco Privitera