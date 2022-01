Da domani la Ferrari sarà impegnata in una quattro giorni di test a Fiorano con i piloti che inizieranno la preparazione in vista del 2022. Meccanici, tecnici, piloti titolari e collaudatore prenderanno parte all’ormai consueto “riscaldamento” dopo la pausa invernale e prima che inizi la nuova stagione.

Programma

Il programma dei quattro giorni vedrà alla guida Robert Shwartzman il martedì e il venerdì, Charles Leclerc il mercoledì e Carlos Sainz jr il giovedì. Le giornate in pista serviranno alla scuderia del Cavallino Rampante per riprendere confidenza con le procedure in pista. Dopo la pausa invernale piloti, meccanici e tecnici ai box hanno bisogno di riprendere mano con la routine lavorativa propria della stagione.

Sul tracciato di Fiorano vedremo girare la SF21, grazie ad una dispensa concessa dalla FIA, che in questo tipo di test permetterà l’utilizzo delle monoposto 2021. Verosimilmente le vetture della passata stagione non presentano una parentela stretta con quelle che vedremo in pista da Febbraio in poi.

Attività di pista

La Ferrari dunque torna in pista dopo il test finale di Abu Dhabi, nei giorni immediatamente successivi al GP in Dicembre, e prima della presentazione della nuova monoposto, prevista per il 17 Febbraio. Come già sottolineato i piloti titolari avranno modo di riprendere confidenza con le attività di pista in una cornice con meno pressione rispetto alle prove collettive ufficiali.

Per Shwartzman, invece, a Maranello hanno previsto un doppio impegno: Robert esordirà dunque nella nuova veste di collaudatore Ferrari. Dopo aver concluso l’esperienza in Formula 2 il russo ritroverà la SF21 provata proprio nel test di Abu Dhabi, anche se, vale la pena sottolinearlo, il ruolo di collaudatore ha il sapore di un parcheggio chissà quanto temporaneo per il talento coltivato dalla FDA.

Luca Colombo

