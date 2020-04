La pubblicazione di un articolo del Guardian in cui Binotto parlava di un potenziale sguardo della Ferrari al di fuori della Formula 1, legato alle decisioni sul nuovo budget cap da approvare, ha richiesto uno statement di chiarimento da parte della scuderia di Maranello.

Le parole riportate sul Guardian

Nell’articolo pubblicato sul sito del Guardian ieri sera, Binotto sottolineava come il nuovo budget cap previsto sia troppo limitato per la scuderia di Maranello. Talmente esigenti che la Ferrari potrebbe trovarsi nella condizione di guardarsi attorno, qualora fossero ratificate.

Traducendo il virgolettato del quotidiano inglese: “Il livello di 145 milioni di dollari è già una nuova richiesta piuttosto stringente rispetto a quanto deciso lo scorso giugno. Non possiamo raggiungerla senza ulteriori sacrifici significativi, specialmente in termini delle nostre risorse umane. Se dovessimo scendere ulteriormente, non vorremmo essere messi nella posizione di guardare verso ulteriori opzioni per dare sfogo al nostro DNA da corsa”.

Lo statement della Ferrari

Complice la tarda ora ed un titolo piuttosto sibillino, secondo alcune interpretazioni la frase di Binotto lasciava aperta la possibilità ad una Ferrari fuori dalla massima Formula.

Per sgomberare il campo da ulteriori dubbi, in giornata la Ferrari ha rilasciato un comunicato, nel quale si legge il seguente estratto: “[Mattia Bionotto, ndR] Non ha mai menzionato la volontà della Ferrari di abbandonare la F1, al contario ha detto di non voler essere messo in una posizione di guardare ad ulteriore opzioni, oltre a continuare a corre in Formula 1, per mantenere vivo il nostro DNA da gara nel caso il budget cap fosse ulteriormente e drasticamente ridotto, mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro”.

La Ferrari ha chiarito la sua posizione, anche se probabilmente non era necessario. Rimane ora il problema di capire come si evolverà la situazione in merito al budget cap. Una riduzione troppo spinta, considerato il business plan della Rossa e la sua intima connessione con l’attività in F1, non sarebbe tollerabile a Maranello. Il tempo stringe e una soluzione, per il futuro della Formula 1, va trovata.

Leggi anche: F1 | Fra BoP e budget cap: quale sarà il futuro della massima serie?

Luca Colombo