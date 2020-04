I semafori stanno per accendersi in vista del secondo Virtual F1 Grand Prix della stagione, in programma a partire dalle ore 21 sul circuito di Albert Park, a Melbourne. Occhi puntati sui tanti protagonisti del Circus impegnati in questa sfida online: da Charles Leclerc (affiancato dal fratello Arthur in Ferrari) al nostro Antonio Giovinazzi, passando per Lando Norris, George Russell e persino l’ex-campione del mondo Jenson Button. Un appuntamento che sarà possibile seguire anche attraverso il nostro commento in diretta su Radio LiveGP.

LINE-UP AL VIA

Mercedes – Esteban Gutierrez, Stoffel Vandoorne

Red Bull – Alexander Albon, Ben Stokes

FDA e-Sports Team – Charles Leclerc, Arthur Leclerc

Alpha Tauri – Luca Salvadori, Nunzio Tudisco (NU89)

Renault – Christian Lundgaard, Andre Heimgartner

Haas – Pietro Fittipaldi, Louis Deletraz

Williams – Nicholas Latifi, George Russell

Racing Point – Jimmy Broadbent, Anthony Davidson

Alfa Romeo – Johnny Herbert, Antonio Giovinazzi

McLaren – Lando Norris, Jenson Button

LA GARA SU TWITCH

IL COMMENTO SU RADIO LIVEGP

