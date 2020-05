La Formula 1 virtuale sbarca in Brasile per il quarto appuntamento 2020 della F1 Esports. A partire dalle ore 19:00 i venti piloti saranno pronti a sfidarsi nuovamente sulla piattaforma online, tramite il prodotto ufficiale Codemasters F1 2019. Ancora molte novità rispetto alla lineup vista nello scorso Virtual GP della Cina. Seguite assieme a noi la diretta con il commento della gara su Radio LiveGP.

F1 ESPORTS: LA LINE-UP DEL VIRTUAL GP DEL BRASILE

Ferrari Driver Academy – Charles Leclerc, Enzo Fittipaldi

Red Bull – Alex Albon, Ben Stokes

Renault – Christian Lundgaard, Petter Solberg

Alpha Tauri – Stuart Broad, Alessio Romagnoli

Alfa Romeo – Antonio Giovinazzi, Juan Manuel Correa

Williams – George Russell, Nicholas Latifi

Racing Point – David Schumacher, Jimmy Broadbent

Mercedes – Stoffel Vandoorne, Esteban Gutierrez

Haas – Pietro Fittipaldi, Louis Deletraz

McLaren – Lando Norris, Jelly

SERIE A ANCORA PROTAGONISTA: ALESSIO ROMAGNOLI PRENDE IL POSTO DI CIRO IMMOBILE

Molte le novità al via questa sera: Enzo Fittipaldi prende il posto di Callum Ilott sulla Ferrari, mentre la leggenda del campionato Rally Petter Solberg affiancherà Lundgaard in Renault. Rivoluzionata la coppia di piloti Alpha Tauri, che schiera il giocatore di cricket Stuart Broad assieme al capitano del Milan Alessio Romagnoli. Debutto anche per David Schumacher, che sarà al via con Racing Point.

DOVE SEGUIRE IL VIRTUAL GP DEL BRASILE

Confermato l’orario dell’ultimo Virtual GP, anche il quarto appuntamento della F1 Esports prenderà il via alle 19:00 italiane. 28 giri di gara preceduti da una sessione di qualifica che determinerà l’ordine di partenza. Oltre agli ormai consueti canali di trasmissione di Formula 1, potrete seguire la cronaca in diretta su Radio LiveGP, tramite l’applicazione o direttamente sul nostro sito (in contemporanea con lo streaming ufficiale riportato qui sotto).

LA CRONACA SU RADIO LIVEGP

Ascolta “Radio LiveGP” su Spreaker.

LA GARA SU TWITCH

Guarda il video live di Formula1 su www.twitch.tv

ON-BOARD CHARLES LECLERC

Guarda il video live di charlesleclerc su www.twitch.tv

ON-BOARD LANDO NORRIS

Guarda il video live di landonorris su www.twitch.tv

ON-BOARD GEORGE RUSSELL

Guarda il video live di GR63 su www.twitch.tv

Samuele Fassino