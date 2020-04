Manca davvero poco al terzo semaforo verde virtuale della stagione di F1 Esports. Anche in occasione del Gran Premio di Cina, la Formula 1 ha deciso di sostituire la gara reale con un evento virtuale. Tra conferme e novità, sono sempre più agguerriti i piloti (reali e non) che si apprestano a sfidarsi online tramite il prodotto Codemasters F1 2019. Seguite con noi la diretta a partire dalle ore 19 con il commento su Radio LiveGP, la gara e gli spettacolari on-board dei protagonisti!

F1 ESPORTS: LA LINE-UP DEL VIRTUAL GP DI CINA

Mercedes- Stoffel Vandoorne, Esteban Gutierrez

FDA Hublot Esports Team– Charles Leclerc, Callum Ilott

Red Bull – Alex Albon, Thibaut Courtois

McLaren – Lando Norris, Carlos Sainz

Racing Point– Jimmy Broadbent, Anthony Davidson

Renault – Ian Poulter, Guanyu Zhou

Haas – Louis Deletraz, Pietro Fittipaldi

Alpha Tauri – Ciro Immobile, Liam Lawson

Alfa Romeo – Antonio Giovinazzi, Juan Manuel Correa

Williams – George Russell, Nicholas Latifi

GLI ITALIANI PRESENTI

Mentre è sempre più folta la partecipazione di piloti reali, colpisce la presenza di due calciatori professionisti. Mentre Thibaut Courtois è ormai un habitué, novità è invece l’ingresso nel team virtuale Alpha Tauri del bomber della Lazio, nonché della nazionale italiana, Ciro Immobile. Il ragazzo di Torre Annunziata ha già preso parte all’ultimo round dell’evento “Race For The World” organizzato da Charles Leclerc. Confermata la presenza di Antonio Giovinazzi, già dimostratosi molto veloce al volante del gioco virtuale, come evidenziato dal quinto posto colto a Melbourne.

COME SEGUIRE LA GARA SU LIVEGP.IT

Formula 1 conferma la trasmissione del Gran Premio della F1 Esports su YouTube e Twitch, ma anche in quest’occasione sarà possibile seguirlo con il nostro commento su Radio LiveGP o direttamente sul nostro sito. In più, sarà possibile scegliere tra la regia generale e gli on-board dedicati ai singoli piloti. Vi ricordiamo che, a differenza dei primi due round, quello odierno scatterà alle ore 19:00, con la gara che sarà anche in questo caso preceduta da una breve sessione di qualifica.

LA CRONACA SU RADIO LIVEGP

LA GARA SU TWITCH

Guarda il video live di Formula1 su www.twitch.tv

ON-BOARD CHARLES LECLERC

Guarda il video live di charlesleclerc su www.twitch.tv

ON-BOARD LANDO NORRIS

Guarda il video live di landonorris su www.twitch.tv

ON-BOARD GEORGE RUSSELL

Guarda il video live di GR63 su www.twitch.tv

Samuele Fassino