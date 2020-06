Saranno otto i reali piloti di Formula 1 impegnati nel Virtual Azerbaijan Grand Prix, penultimo appuntamento virtuale della stagione, in programma oggi sul circuito di Baku. Tra le novità, gli esordi di Pierre Gasly e Sergio Perez, ai quali si affiancherà anche il portiere del Milan e della Nazionale, Gigi Donnarumma. Anche in questa occasione, sarà possibile seguire l’evento in diretta sul nostro sito, accompagnato dal commento di Francesco Magaddino e Luca Colombo su Radio LiveGP a partire dalle 18:55.

Una line-up sicuramente interessante quella che la F1 Esport si prepara a schierare nel round virtuale sul difficile tracciato di Baku, in Azerbaijan. George Russell punta ad aggiudicarsi il terzo successo di fila, anche se dovrà vedersela principalmente con avversari del calibro di Alex Albon e Charles Leclerc. Proprio il ferrarista, in questa occasione, avrà al proprio fianco per la prima volta il giovanissimo Enzo Fittipaldi. Cospicua anche questa volta la presenza di VIP provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport: tra di essi, le new-entry rappresentate dal difensore del Manchester City Aymeric Laporte e dal portiere del Milan, Gigi Donnarumma.

I PARTECIPANTI AL VIRTUAL AZERBAIJAN GRAND PRIX

Alfa Romeo Racing ORLEN: Antonio Giovinazzi, Thibaut Courtois

Scuderia Alpha Tauri: Pierre Gasly, Gianluigi Donnarumma

FDA Hublot Esports Team: Charles Leclerc, Enzo Fittipaldi

Haas F1 Team: Louis Deletraz, Pietro Fittipaldi

McLaren Racing: Lando Norris, Ben Daly (Tiametmarduk)

Mercedes-AMG Petronas: Anthony Davidson, Esteban Gutierrez

BWT Racing Point: Sergio Perez, Jimmy Broadbent

Red Bull Racing: Alex Albon, Matthias Walkner

Renault: Oscar Piastri, Aymeric Laporte

RoKit Williams Racing: George Russell, Nicholas Latifi

Collegamento in diretta a partire dalle ore 18:55 su Radio LiveGP con il commento di Francesco Magaddino e Luca Colombo. Proporremo inoltre la gara in contemporanea dal canale Twitch della F1 e gli onboard di Leclerc, Russell e Norris.

SEGUI LA GARA IN DIRETTA SU RADIO LIVEGP

Ascolta “Radio LiveGP” su Spreaker.

LA GARA SU TWITCH

Guarda il video live di Formula1 su www.twitch.tv

ON-BOARD CHARLES LECLERC

Guarda il video live di charlesleclerc su www.twitch.tv

ON-BOARD LANDO NORRIS

Guarda il video live di landonorris su www.twitch.tv

ON-BOARD GEORGE RUSSELL

Guarda il video live di GR63 su www.twitch.tv