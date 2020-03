Sarà Enzo Bonito ad affiancare David Tonizza, vincitore dell’ultimo campionato della F1 Esports, in FDA. Bonito e Tonizza hanno già gareggiato assieme nello scorso torneo, ma non da compagni di squadra, visto che il venticinquenne italiano ha gareggiato con i colori del team McLaren.









PER BONITO E’ LA QUINTA STAGIONE DA SIM DRIVER

Nato a Reggio Emilia il 7 giugno del 1995, Enzo Bonito può già essere definito come un esperto degli Esports. La sua carriera da sim driver inizia nel 2015, dove ha ottenuto la vittoria del campionato GT3 Iracing sino alle più recenti esperienze che lo hanno visto prima protagonista nell’eSports GT, poi nel campionato virtuale di Formula 1 con McLaren. Il ragazzo emiliano ha anche provato l’esperienza reale, disputando qualche tappa con una vettura Predator’s.

Bonito entra così a far parte del FDA Hublot Esports Team succedendo a Laurito e Giglioli. Nonostante qualche sprazzo, l’incostanza non ha permesso a Bonito di entrare nella top ten finale nel 2019, mancata per soli due punti a favore del turco Salih Saltunc. Ben diverso è stato il rendimento di David Tonizza, mattatore del campionato. Il giovane FDA ha saputo rimanere al vertice per l’intera stagione, sconfiggendo avversari del calibro di Frederik Rasmussen e Brendon Leigh.

Il team principal della FDA Esports, Marco Matassa, ha dichiarato: “A nome della FDA Hublot Esports Team siamo molto felici di annunciare che David Tonizza ed Enzo Bonito saranno parte della nostra line-up di sim driver per competere nella stagione 2020 della F1 Esports Series. Mi aspetto di vederli entrambi in condizione di combattere per il campionato piloti e portare il nostro team a lottare per la conquista della classifica a squadre.”

