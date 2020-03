Tutto è ormai pronto per il via del Virtual Bahrain Grand Prix, la sfida online che vedrà alcuni protagonisti del Mondiale di Formula 1 darsi battaglia nell’ambito della nuova serie virtuale, lanciata in sostituzione delle gare originariamente previste in pista. Lando Norris, Nicholas Latifi, Nico Hulkenberg, Stoffel Vandoorne ed Esteban Gutierrez sono solo alcuni dei “nomi celebri” che prenderanno parte all’appuntamento, in programma questa sera a partire dalle ore 21 italiane.

L’idea è semplice e (si spera…) in grado di accontentare la “fame” di gare degli appassionati di Formula 1. Con i motori spenti almeno sino al mese di Giugno, vista l’attuale emergenza globale legata alla diffusione del COVID-19, Liberty Media ha lanciato in pochi giorni una nuova serie virtuale che si svolgerà in concomitanza con i round originariamente previsti in calendario.

IL REGOLAMENTO

I partecipanti al Virtual Bahrain Grand prix saranno presenti da remoto, utilizzando la piattaforma ufficiale del videogioco F1 2019 (sviluppato da Codemaster) ed impostazioni alla guida completamente paritarie: i danni saranno settati nella modalità “ridotto”, il meteo dinamico ed una sosta ai box obbligatoria. La gara avrà una durata pari al 50% (28 giri) rispetto a quella reale. Lo schieramento di partenza sarà scaturito al termine di una qualifica da 18 minuti.

PILOTI AL VIA

Per quanto riguarda le line-up di piloti, queste al momento sono quelle confermate (in fase di aggiornamento):

Mercedes – Esteban Gutierrez, Stoffel Vandoorne

Red Bull – Sir Chris Hoy, Phillip Eng

Ferrari – Rob Shwartzman, Dino Beganovich

Alpha Tauri – Matthew ‘Sadokist’ Trivett, Luca Salvadori

Renault – Ian Poulter, Guanyu Zhou

Haas – Anthony Davidson, Paul ‘Redeye’ Chaloner

Williams – Nicholas Latifi, Liam Payne

Racing Point – Jimmy Broadbent, Nico Hulkenberg

Alfa Romeo – Cyanide, Johnny Herbert

McLaren – Lando Norris, Nic Hamilton

La Ferrari ha dunque deciso di puntare su due giovani della propria Academy, schierando il pilota F2 Robert Shwartzman e il rookie di F4 Dino Beganovich. A rappresentare l’Italia ci sarà anche Luca Salvadori, noto youtuber nonché pilota di moto e auto. Mentre non mancheranno personaggi celebri legati al mondo della “vera” Formula 1, come il pilota Williams Nicholas Latifi e gli ex-Hulkenberg, Gutierrez, Herbert e Vandoorne.

COME VEDERE IL VIRTUAL BAHRAIN GRAND PRIX

La diretta della gara sarà trasmessa sul canale YouTube della F1, sulla pagina Facebook e su Twitch. Vi sarà anche la possibilità di seguirla sul web con il commento in italiano, grazie a Radio LiveGP e alla nostra pagina Facebook, che sarà collegata a partire dalle ore 21.

Marco Privitera