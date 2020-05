In attesa di riaccendere i motori in pista, il mondo del sim racing continua ad essere protagonista anche in Formula 1. Scatterà infatti alle 19:00 il Virtual Spanish GP in programma sul circuito di Montmelò, dove si preannuncia una nuova sfida ricca di colpi di scena. Sarà possibile seguire con noi la gara sul web e contemporaneamente ascoltare la nostra cronaca in onda su Radio LiveGP.

Dopo il successo conquistato da Alex Albon in quel di Interlagos, i propulsori della Formula 1 Esport sono pronti a rombare per il round previsto in terra catalana. Charles Leclerc vorrà certamente rifarsi dopo la beffa patita sul tracciato brasiliano, mentre altri contendenti non mancheranno di affacciarsi alle posizioni che contano.

I PROTAGONISTI AL VIA

Molte le novità interessanti per quanto riguarda le line-up schierate dalle varie scuderie: tra di esse spicca la presenza di Vitantonio Liuzzi e Antonio Fuoco, con quest’ultimo che al fianco di Charles Leclerc andrà a ricomporre la coppia di piloti Prema in F2 del 2017. Notevole anche la componente calcistica, grazie a Melo (centrocampista del Barcellona), Courtois (portiere del Real Madrid) e alla new-entry costituita da Sergio Aguero, attaccante del Manchester City.

Ma ecco la lista completa dei partecipanti al via:

Alfa Romeo: Antonio Giovinazzi, Thibaut Courtois

Alpha Tauri: Vitantonio Liuzzi, Andrea Pirillo

FDA Esports Team: Charles Leclerc, Antonio Fuoco

Haas: Arthur Melo, Pietro Fittipaldi

McLaren: Lando Norris, Nicolas Hamilton

Mercedes: Esteban Gutierrez, Anthony Davidson

Racing Point: David Schumacher, Jimmy Broadbent

Red Bull: Alex Albon, Sergio Aguero

Renault: Ian Poulter, Max Fewtrell

Williams: George Russell, Nicholas Latifi

Seguite con noi l’intero evento: alle ore 19 scatterà il nostro commento in diretta su Radio LiveGP, mentre contemporaneamente avrete l’opportunità di vedere la gara attraverso il canale Twitch della Formula 1 oppure seguire gli on-board dei vari piloti in pista. Buon divertimento!

LA CRONACA SU RADIO LIVEGP

Ascolta “Radio LiveGP” su Spreaker.

LA GARA SU TWITCH

Guarda il video live di Formula1 su www.twitch.tv

ON-BOARD CHARLES LECLERC

Guarda il video live di charlesleclerc su www.twitch.tv

ON-BOARD LANDO NORRIS

Guarda il video live di landonorris su www.twitch.tv

ON-BOARD GEORGE RUSSELL

Guarda il video live di GR63 su www.twitch.tv

Marco Privitera