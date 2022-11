Mancano ancora due gare alla conclusione della stagione 2022 di F1, ma il Circus già si prepara al prossimo anno, che tra le novità vanta il ritorno del GP di Las Vegas. In attesa di vedere sfrecciare le monoposto tra poco più di un anno, il Caesars Palace ha organizzato un evento nella giornata di ieri. Presenti i piloti Mercedes Lewis Hamilton e George Russell, nonché Sergio Perez ed Alex Albon.

UNA F1 A STELLE E STRISCE

Dopo l’introduzione del GP di Miami in questa stagione, l’anno prossimo saranno ben tre i GP che si disputeranno negli Stati Uniti. Una F1 che si sta sempre più “americanizzando” e sempre più orientata allo spettacolo.

Sarà infatti un appuntamento inedito quello di Las Vegas, che vedrà la F1 correre il sabato sera (la data è fissata infatti per il 18 novembre 2023). Un appuntamento unico, che i tifosi hanno potuto già assaporare nella giornata di ieri, con i piloti Mercedes e Checo Perez che hanno dato spettacolo su una porzione di quello che sarà il circuito al volante di monoposto più o meno recenti.

BIGLIETTI FINO A 10 000 DOLLARI

In questo clima di festa, condito anche dalla presenza di Stefano Domenicali, non sono mancate però le polemiche. Soltanto due giorni fa sono stati infatti diffusi i prezzi dei biglietti per assistere al GP. Cifre da capogiro, con un posto nel prato a partire da 500 dollari per l’intero week-end, compreso di cibo, consumazioni e bevande. Tribuna invece a partire da 2000 dollari, mentre per un’esperienza nella Skybox Shared Hospitality bisognerà versare la cifra di 10 000 dollari.

Un controsenso pensare di avvicinare il pubblico alla F1 con queste cifre, ma d’altronde stiamo pur parlando di Las Vegas. Staremo a vedere se tutto questo sfarzo si trasformerà anche in un bello spettacolo in pista, perché in fin dei conti ciò che è più importante è sempre lo sport.

Carlo Luciani