Stando ad un annuncio lanciato via social dalla Scuderia Ferrari, Charles Leclerc è risultato positivo al Covid-19. Per lui, al momento, si parla di sintomi leggeri, mentre scatta l’auto-isolamento presso la residenza nel Principato di Monaco.

Come ormai è consuetudine, la notizia è stata diramata con un annuncio sui canali social della Ferrari, a cui fa eco una successiva conferma, sempre via Internet, da parte del pilota.

Charles notified us immediately and has informed everyone he has been in close contact with in the last few days.

He is currently feeling ok with mild symptoms and is now self-isolating at home in Monaco. [2/2]

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 14, 2021