Gli incidenti verificatisi all’inizio del GP del Giappone a Suzuka, come la vicenda della gru in pista, che ha generato non poco malcontento, e l’assegnazione dei punti, hanno portato ad una revisione degli eventi da parte del FIA Remote Operations Centre (ROC). Le conclusioni hanno portato all’adozione di una serie di misure che saranno attuate già da questo weekend ad Austin.

Sicurezza incrementata

Ciò per cui ha destato maggior preoccupazione quanto successo durante il GP del Giappone sono state le decisioni prese senza tutelare la sicurezza dei piloti. Ecco, perciò, che la FIA implementerà le misure di sicurezza già a partire dal Gran Premio degli Stati Uniti:

Le squadre riceveranno comunicazione dalla direzione gara sulla presenza di veicoli di recupero in pista, con l’obbligo di riportarla ai piloti.

Dato che una delle lacune del gp scorso è stata il non accertarsi della posizione di tutti i piloti (come riportato dal report, non era stata presa visione di Gasly in pitlane), verrà sviluppata una finestra di monitoraggio in tempo reale per visualizzare lo stato di tutte le vetture, in pista, dietro la SC, nei PITS da utilizzare da parte del Controllo Gara e del ROC. Questo è parte dell’aggiornamento della procedura di controllo gara per definire meglio l’assegnazione dei compiti al team di controllo gara.

Dal 2023 vi sarà la VSC dinamica: implementazione di una nuova funzione che modifichi il delta di velocità richiesto al pilota prima e nei settori in cui si verifica un incidente, per aiutare i piloti a sapere dove sono stati dichiarati gli incidenti. Il delta time, infatti, è ciò che ha portato Gasly ad essere ad una velocità elevata.

In collaborazione con i team, verrà effettuata una revisione dei precedenti di penalità per i piloti che non rispettano le regole relative alle condizioni di giallo, doppio giallo, VSC e SC.

Valutazione dell’attuale applicazione dei cartelloni pubblicitari, della loro costruzione, della loro posizione e dei materiali utilizzati per evitare che vengano strappati e gettati in pista.

Ulteriori aggiornamenti in termini di sicurezza sono presenti nel documento ufficiale pubblicato dalla Federazione.

Direzione gara: stop alla rotazione

Per le restanti gare della stagione 2022 di Formula 1, la FIA non utilizzerà il sistema di rotazione del ruolo di direttore di gara. A partire dal Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin Niels Wittich assumerà la posizione di Direttore di gara con il supporto del personale del Race Control.

La rotazione e la conseguente variazione degli uomini in direzione gara ha sempre destato incertezza tra piloti e team. Questo sistema, infatti, portava all’utilizzo di metri di giudizio differenti (gli ultimi gran premi ne sono un esempio).

Punti e tempo limite di gara: verrà fatta chiarezza

Nel Gran Premio del Giappone, l’articolo 6.5 del Regolamento sportivo di Formula 1, che riguarda il tempo limite di gara e la distribuzione dei punti, è stato applicato correttamente. Tuttavia, la formulazione del regolamento sarà rivista al fine di fare maggiore chiarezza durante la prossima revisione del regolamento sportivo.

In seguito a quanto accaduto lo scorso anno a Spa, il regolamento sportivo aveva subito una modifica relativa alla distribuzione dei punti. L’incomprensione generatasi a fine gp in Giappone da parte di tutti gli addetti ai lavori è sintomo di una cattiva lettura delle regole e poca chiarezza. La riformulazione servirà a non generare più situazioni simili. Non ci saranno più alibi per i team.

La FIA si dice impegnata in un costante miglioramento che consenta di evitare o almeno mitigare in modo sicuro situazioni come quella verificatasi a Suzuka. Nella speranza, ovviamente, che la sicurezza venga sempre messa al primo posto.

Anna Botton