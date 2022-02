Il campionato di F1 2022 prende ufficiosamente il via con la presentazione della Red Bull RB18. La scuderia ha presentato al Red Bull Racing Technology Campus di Milton Keynes il modello per la stagione alle porte, il primo delle monoposto di nuova generazione che vedremo in pista quest’anno.

Torna in F1 il numero “1”

Dopo quasi dieci anni, ritorna il numero 1 su una monoposto di F1. La RB18 guidata da Max Verstappen, infatti, sfoggerà il numero che storicamente designa il campione del mondo in carica. Curiosamente, l’ultima monoposto che ha portato in pista questo numero è stata proprio una Red Bull nel 2013 con Sebastian Vettel campione del mondo.

Oracle novità maggiore?

Come prevedibile, Red Bull ha giocato la carta della presentazione da remoto, facendo vedere della monoposto quello che voleva fosse visto. Bella, comunque, l’idea di svelare le forme della nuova monoposto proiettando sulla carrozzeria i tweet dei fan. La prima novità riguarda la promozione della Oracle a title sponsor: partnership rafforzata tra le due entità, con il logo Oracle che apparirà sulle fiancate della RB18, che presenta lo stesso schema cromatico del modello precedente.

La RB18 non sembra discostarsi troppo da quanto visto in estate con il prototipo di Liberty Media. Muso basso e largo, molte parti convenzionali (a prima vista) e una linea piuttosto filante con delle pance laterali con ingresso generoso. Sul cofano appare l’abbozzo di una pinna. A prima vista, una piccola delusione su quanto potevano inventarsi a Milton Keynes, ma probabilmente le novità “bolliranno” nei particolari. Con un migliore set di foto, sicuramente avremo un’analisi migliore.

Aspettative

Nel 2021 Verstappen ha vinto il Piloti, ma la Red Bull non ha portato a casa il Costruttori, andato ai rivali della Mercedes. La RB18, ovviamente, sarà chiamata a mostrare la stessa competitività del modello precedente, cercando di finalizzare la conquista di entrambi i titoli mondiali.

La scuderia diretta da Christian Horner presenta nuovamente la line-up di piloti dello scorso anno: Max Verstappen (#1) e Sergio Perez (#11). Poche cose da dire sull’olandese, praticamente perno attorno al quale ruota l’intera scuderia. La posizione di Checo Perez rimane sempre quella del numero due nel team dove opera Helmut Marko ed una parte centrale di campionato anonima, come nel 2021, potrebbe costare caro.

