Lando Norris sarà un pilota McLaren almeno fino al 2025. Il pilota inglese infatti proseguirà il suo rapporto con il team di Woking con il quale si legherà per altri quattro anni.

NORRIS RINNOVA FINO AL 2025

McLaren decide quindi di puntare sul suo giovane talento Lando Norris fino al 2025, continuando una storia che è iniziata nel 2017. Norris infatti è approdato a Woking dopo aver impressionato i vertici della scuderia durante un test sulla MCL32 in Ungheria proprio in quell’anno. Test che il giovane Lando si era guadagnato vincendo il McLaren Autosport Young Driver Award. Dopo quel test Norris è stato pilota di riserva nelle due stagioni successive, per poi approdare come titolare nel 2019, anno in cui farà coppia con Carlos Sainz.

La McLaren aveva già annunciato di aver prolungato il contratto di Norris durante il Gp di Monaco del 2021, ma adesso in segno di gratitudine e fiducia verso il suo pilota, ha deciso di estendere la durata con un nuovo accordo con un quadriennale che durerà appunto fino al 2025. Si tratta di un grande riconoscimento per Lando Norris che fino ad oggi ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter lottare con i migliori. Norris sicuramente è uno dei talenti più cristallini degli ultimi anni e in McLaren non vogliono di certo farselo scappare.

LE DICHIARAZIONI

Andreas Seidl, team Principal di McLaren ha dichiarato: “L’opportunità di prolungare il nostro rapporto con Lando riflette non solo il nostro impegno, ma anche la nostra convinzione e fiducia nel suo talento. È anche un forte segno di fiducia e impegno da parte di Lando in noi come squadra e nel nostro viaggio per poter lottare per il campionato del mondo. Lando ha mostrato una crescita impressionante come pilota di F1 negli ultimi quattro anni ed è stato fondamentale per noi e la nostra crescita. Stiamo ancora lavorando per tornare davanti e Lando è un elemento chiave del nostro piano, quindi confermarlo al suo posto insieme a Daniel, ci dà stabilità e continuità verso il nostro obiettivo di diventare campioni”.

Lando Norris ha dichiarato: “Le squadre riguardano le persone ed io amo le persone. Mi sento a casa alla McLaren. Sono cresciuto in questa squadra e faccio parte di questo progetto. La scorsa stagione abbiamo fatto un altro grande step, sia nella mia carriera che nelle prestazioni della squadra. Vedo e sento tutto il lavoro, gli investimenti e l’impegno che ha messo la squadra per essere in grado di vincere titoli in futuro. Tutto questo mi dà un’enorme fiducia, è stata quindi una decisione naturale prolungare il nostro rapporto per i prossimi anni”.

