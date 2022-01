Dopo due cancellazioni consecutive, causa Covid 19, l’Albert Park è pronto per tornare ad ospitare un Gran Premio di Formula 1 con i lavori di ammodernamento del tracciato che hanno visto la loro conclusione proprio negli ultimi giorni. Ma oltre al circuito australiano, anche Miami e Austin si stanno preparando all’ormai imminente stagione 2022.

Posizionata tradizionalmente all’inizio del calendario, Melbourne sarà la terza tappa del Campionato del Mondo 2022. E dopo due anni di assenza, i piloti troveranno un tracciato sensibilmente modificato soprattutto nella zona di curva 9 e curva 10, diventate una sequenza molto veloce.

ALLARGAMENTO E RIASFALTATURA

I lavori hanno riguardato anche altre sezioni dell’Albert Park, con ben cinque curve la cui sede stradale è stata allargata con l’obiettivo di favorire i sorpassi, mentre è stato sottoposto a totale riasfaltatura l’intero tracciato.

“Avremo tempi di 5 secondo più veloci, ma con le nuove monoposto ad effetto suolo avremo anche lotte ravvicinate. I piloti avranno la possibilità di seguire la vettura che li precede e provare un sorpasso. Credo che uno dei punti più interessanti, dove vedremo molti tentativi, sarà in curva 11. Inoltre, con l’allargamento della sede stradale di altre cinque curve, soprattutto la 6 dove i piloti transiteranno a 150 Km/h e non più a 90 Km/h, comporterà un notevole aumento della forza G”, il commento del CEO dell’Albert Park Andrew Westacott.

AUSTIN SI RIFA’ IL LOOK

Nessuna modifica al tracciato ma problema asfalto da risolvere ad Austin, dove le gare di Formula 1 e MotoGP della scorsa stagione sono state oggetto di forti critiche da parte dei piloti per la presenza di sconnessioni dell’asfalto del COTA. Via, quindi, alla posa di un nuovo asfalto soprattutto nei tratti delle curve 2-10 e 12-16: “Nelle ultime settimane, la pista è stata oggetto di una grande ristrutturazione. Sono stati utilizzati dei software per mappare la pista e identificare con precisione i punti dove intervenire. Stiamo lavorando a stretto contatto con la ditta appaltatrice per garantire un’asfaltatura uniforme e livellata, creando una pista ideale per ospitare i prossimi eventi in calendario”, le parole degli organizzatori americani. Ricordiamo che Austin ospiterà il GP di Formula 1 il 23 ottobre, mentre la MotoGP andrà in pista il prossimo 10 aprile.

New year, new surface. 🚧 For the past few weeks, the track has undergone a large-scale resurfacing initiative. Turns 2-10 and 12-16 have been repaved, and a concrete pad to reinforce the areas at Turns 2 and 10 has been built. pic.twitter.com/oEuCCFDZO5 — Circuit of The Americas (@COTA) January 20, 2022

LAVORI A RILENTO A MIAMI?

Il 2022 della Formula 1 vedrà in calendario una novità: Miami. La cittadina della Florida, infatti, nel weekend del 6-8 maggio farà il suo debutto nel Circus con il circuito situato nel complesso Hard Rock Stadium a Miami Gardens, sede dei Miami Dolphins della NFL. Ma a giudicare dalle immagini postate sui social dallo stesso circuito, i lavori non sembrano procedere così speditamente anche se gli organizzatori assicurano che per maggio sarà tutto perfettamente in ordine e funzionante per il GP. Chi non sembra curarsi della lentezza dei lavori è Pierre Gasly che, in breve visita a Miami, è stato testimonial della posa dei primi seggiolini sulle tribune, dichiarandosi anche molto entusiasta del layout del tracciato.

Our first seats have been installed at @HardRockStadium and @PierreGASLY swung by to check them out! 👀#MiamiGP | @AlphaTauriF1 pic.twitter.com/2Pnw8Rh10n — F1 Miami Grand Prix (@f1miami) January 19, 2022

Making progress at the Marina 🌊 Our grandstands here are going 🆙 this week 👀 #MiamiGP pic.twitter.com/nhW4w1XUAN — F1 Miami Grand Prix (@f1miami) January 12, 2022

Vincenzo Buonpane