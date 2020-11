Il GP del Vietnam di F1 doveva essere una delle grandi novità della stagione 2020. Rinviato causa pandemia mondiale, l’evento si sarebbe dovuto disputare nel 2021. Ma dalla bozza di calendario presentata dalla FIA, il circuito di Hanoi è improvvisamente sparito. Che fine ha fatto il GP del Vietnam?

GP VIETNAM: I VERI MOTIVI DELLA CANCELLAZIONE

Le vere motivazioni dietro alla cancellazione del GP del Vietnam sono in realtà di carattere politico. Nguyen Duc Chung, Presidente del Comitato del Popolo di Hanoi, è stato perseguito dall’Agenzia per la Sicurezza Investigativa a seguito di una presunta appropriazione di documenti di Stato segreti. Un’accusa lontana dal mondo della F1, ma che la coinvolge indirettamente.

Chung è infatti l’ex capo della Polizia di Hanoi che è diventato il Presidente della Città nel 2015. Chung sarebbe dovuto rimanere al suo posto almeno fino al 2021, ma a seguito del suo arresto tutti i progetti a lui collegati sono stati bloccati, incluso lo svolgimento del Gran Premio del Vietnam di F1 di cui è stato sempre grande sostenitore.

UNA PERDITA ECONOMICA

Il Vietnam ha firmato un accordo nel 2018 con Liberty Media della durata di 10 anni che costerebbe al Paese asiatico una perdita di 50 milioni di euro circa (senza includere le penali). La perdita della F1 potrebbe essere quindi veramente disastrosa se venisse confermata. Cosa fare quindi?

La soluzione più logica è quella di utilizzare intanto l’impianto per altri eventi motoristici. In questo modo la città potrà avere un ritorno economico dalle infrastrutture già costruite. Il tutto ovviamente in attesa di capire come si evolverà la situazione a livello politico.

Il circuito di Hanoi, infatti, è abbastanza atipico: ospita un misto di superstrade pubbliche ed infrastrutture permanenti costruite ad-hoc, che rischiano di rimanere abbandonate per sempre nel bel mezzo della Capitale vietnamita. Sicuramente non sarebbe una bella figura per il Paese, soprattutto a livello turistico.

QUALE FUTURO PER IL GP?

Considerando che Nguyen Duc Chung è stato licenziato e sostituito, non è ancora chiaro ancora quale sarà il futuro del GP del Vietnam di F1. Tutto quello che sappiamo è che al momento la data del 25 Aprile 2021 rimane da confermare sul calendario, il che fa pensare ad una definitiva cancellazione.

Pronte a subentrare al GP del Vietnam ci sarebbero comunque Imola, Istanbul, Mugello e Portimao. Tutte piste che quest’anno ci hanno fatto divertire e riscoprire la F1 di una volta, quando ancora i “Tilkodromi” e le “Cattedrali nel deserto” non esistevano . Siamo sicuri che perdere il Vietnam sarebbe così grave?

Restate sintonizzati sulle pagine di LiveGP per tutti gli aggiornamenti sul Mondiale di F1 e non solo.

Julian D’Agata