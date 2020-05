Nelle stagioni 2021 e 2022, Carlos Sainz sarà un pilota della Ferrari. Il 25enne spagnolo approda al Cavallino al fianco di Charles Leclerc, andando così a costituire una delle coppie più giovani di sempre nella scuderia di Maranello. Una scelta sulla quale i vertici del team sembrano non aver avuto esitazioni, all’indomani della clamorosa rottura con Sebastian Vettel.

BINOTTO: SAINZ HA UN GRANDE TALENTO

Il profilo ideale. Questo è emerso dalle prime dichiarazioni rilasciate nel comunicato stampa da parte di Mattia Binotto, team principal Ferrari: “Sono felice di poter annunciare che Carlos entrerà a far parte della Scuderia Ferrari a cominciare dalla stagione 2021. Con già cinque campionati alle spalle – ha commentato Binotto – ha dimostrato di possedere un grande talento e ha messo in evidenza quelle doti tecniche e caratteriali che lo rendono il profilo ideale per essere parte della nostra famiglia”.

Per il Cavallino, con l’addio a Vettel, si apre una pagina completamente nuova. “Abbiamo iniziato un nuovo ciclo – prosegue Binotto – che ha come obiettivo ultimo quello di tornare al vertice della Formula 1. Sarà un percorso lungo e non privo di difficoltà, soprattutto nello scenario di un quadro economico e regolamentare che sta cambiando in maniera repentina e che impone di affrontare questa sfida in maniera differente rispetto al recente passato.

Siamo convinti che una coppia di piloti ricca di talento e personalità come quella formata da Charles e Carlos, la più giovane negli ultimi cinquant’anni di storia della Scuderia, sia la miglior combinazione possibile per consentirci di arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati.”

SAINZ: FERRARI GRANDE OPPORTUNITA’

Nel comunicato, non sono mancate anche le prime dichiarazioni del giovane pilota spagnolo, atteso ancora da un anno al volante della McLaren. “Sono molto felice di avere l’opportunità di correre per la Scuderia Ferrari dal 2021 in avanti e sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra. Ho comunque ancora un anno importante da trascorrere con McLaren Racing e non vedo l’ora di tornare a gareggiare in questa stagione”.

La stagione 2020, a questo punto, apparirà per certi versi ancor più paradossale. Questo considerando non solo le anomalie del calendario, ma anche le diverse situazioni da “separati in casa” che saranno protagoniste nel paddock: da Vettel con Ferrari a quella di Sainz in McLaren, senza dimenticare l’addio di Daniel Ricciardo alla Renault. Proprio quest’ultimo team si candida ora a svolgere un ruolo da protagonista nel mercato piloti, con Sebastian Vettel ed il rientrante Fernando Alonso che potrebbero contendersi il sedile al fianco di Ocon.

Marco Privitera